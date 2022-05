Premieră la TIFF. Documentarele vor avea prima lor competiție oficială!

Pentru prima dată în istoria Festivalului Internațional de Film Transilvania, genul documentar va avea o competiție dedicată.

What’s Up, Doc?, secțiune cu vechime la TIFF, se reconfigurează la cea de-a 21-a ediție a festivalului, adresându-se exclusiv regizorilor din întreaga lume aflați la primul sau al doilea lungmetraj documentar din carieră.

Noua secțiune competitivă include 10 titluri care concurează la Premiul pentru cel mai bun film (în valoare de 2000 de euro), oferit de un juriu alcătuit din trei personalități ale industriei cinematografice și culturii mondiale.

“La început a fost ideea unei competiții de documentar, dar nu știam exact ce căutăm sau încotro vom ajunge cu ea. Împreună cu aceeași echipă responsabilă și pentru Competiția oficială, am vizionat câteva zeci, sute de documentare și treptat, profilul secțiunii s-a impus aproape de la sine odată ce am descoperit tot mai multe documentare și producții hibrid care se îndepărtează temerar și uneori chiar blasfemic de la convențiile genului. Fără a uita de documentarul de cinema tradițional, am privilegiat în program acele filme care explorează posibilitățile multiple, limitele, dar și transgresiunile genului. Cu riscul de a-i supăra pe puriști, aproape totul e permis în What’s Up, Doc?, inclusiv acele filme care topesc granița dintre ficțiune și documentar până în punctul în care nu mai știi exact la ce te uiți”, declară Mihai Chirilov, Director Artistic al TIFF.

O producție autohtonă deschide lista celor 10 titluri selecționate în program: Pentru mine tu ești Ceaușescu e un veritabil meta-film, situat pe terenul alunecos și experimental dintre ficțiune și documentar. Premiat la festivalurile de profil Doclisboa și Ji.hlava, debutul inovator al lui Sebastian Mihăilescu este nu atât despre dictatorul din titlu și regimul lui autoritar, cât despre anii lui de tinerețe revoluționară, reconstituiți într-un hangar de un grup de millenials aleși în urma unui casting.

Frații/ Brotherhood, în regia lui Francesco Montagner, a cucerit un Leopard de Aur la ediția din 2021 a Festivalului Internațional de Film de la Locarno cu povestea atașantă a trei frați din Bosnia, născuți într-o familie de păstori. Viețile lor au parte de o transformare dramatică atunci când tatăl lor, un predicator al Islamului cunoscut pentru convingerile sale radicale, este condamnat la închisoare.

Bucolic, primul lungmetraj al regizorului Karol Palka, explorează universul unui sat izolat din Polonia, acolo unde Denusia și fiica ei trăiesc în același ritm cu legile naturii, înconjurate de animale și de spiritele celor care nu mai sunt printre noi. Departe de a idealiza viața rurală, documentarul construiește o imagine hipnotizantă asupra singurătății și nevoii de apartenență.

Lumea satului este analizată, cu mult umor negru și intervenții ficționale, și de regizoarea Morgane Dziurla-Petit, care-și documentează întoarcerea pe meleagurile natale în Ce-i mult nu strică/ Excess Will Save Us. Reapropierea de oamenii de-acasă și de familia ei trăsnită îi va arăta că majoritatea împărtășesc un vis comun, acela de a părăsi satul în care au trăit toată viața.

Filmat aproape integral într-o mașină, cu o cameră fixă plasată pe locul din spate, The Plains/ Câmpiile (r. David Easteal) este un road-movie existențial care ne face martori, preț de trei ore, conversațiilor pe care le poartă bărbatul de la volan fie la telefon, fie cu pasagerul din stânga.

Din Săptămâna Criticilor de la Veneția ajunge la TIFF Goana după aur/ Mother Lode, documentarul hibrid al regizorului italian debutant Matteo Tortone, despre un tânăr care se aventurează în nemilosul univers al minelor de aur din Anzii peruvieni. Splendid filmat în locație în La Rinconada, aflată la peste 5000 de metri altitudine, acest poem brutal în alb/negru descrie sacrificiile extreme pe care oamenii disperați le fac pentru a obține un trai mai bun, cu riscul de a-și pierde viața.

Odată cu dispariția Uniunii Sovietice, localnicii de pe insula Ostrov, pescari din tată în fiu, au rămas ai nimănui. Izolați și abandonați, ei trăiesc astăzi din braconaj, riscându-și zilnic viețile și libertatea pentru a supraviețui. Ostrov-Lost Island (r. Svetlana Rodina, Laurent Stoop) le va arăta spectatorilor TIFF o frântură frustă din existența lor, într-o lume în ruină aflată la limita dintre utopie și distopie. Între ape își plasează și artistul vizual Yuri Ancarani povestea din fascinantul Atlantida/ Atlantide, în care un tânăr venețian își dedică tot timpul obsesiei de a construi o barcă cu motor care să-l ajute să stabilească un nou record în comunitatea pasionaților de barchino. Manipulând provocator realitatea, de unde și perplexitatea multor critici, filmul a avut premiera la Veneția în cadrul secțiunii Orizzonti.

Mergând pe firul unei transmisiuni radio clandestine, Canal 54/ Channel 54, debutul regizorului argentinian Lucas Larriera, dezvăluie o întreagă serie de personaje bizare și teorii ale conspirației născute în jurul aselenizării. Personaje ciudate abundă și în cazul misterios al unei crime dintr-o suburbie dubioasă a Bruxelles-ului care pare să pună poliția în dificultate.

Filmat în alb/negru, documentarul procedural Pentru un pumn de cartofi prăjiți/ For a Fistfull of Fries (r. Jean Libon, Yves Hinant) e un mix de thriller detectivist și comedie neagră în care un detaliu gastronomic face lumină într-o investigație complexă și minuțioasă.

