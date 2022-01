Nu ți-ai folosit toate zilele de concediu în 2021? Ce poți să faci și până când le poți folosi

Nu ai apucat să îți folosești toate zilele de concediu de odihnă din anul 2021? Ei bine, nu e nimic. Află ce prevede Codul Muncii și până când trebuie să le folosești.

Mereu după începerea unui nou an, unii angajați se gândesc ce trebuie să facă în cazul în care mai au zile de concediu rămase din anul anterior.

Astfel, angajații care nu și-au folosit toate zilele de concediu de odihnă în anul 2021 pot solicita șefilor să le primească într-o perioadă de 18 luni, mai exact la jumătatea anului 2023.

Zile de concediu de odihnă rămase din 2021. Ce prevede Codul Muncii

În Codul Muncii, articolul 144 despre intangibilitatea dreptului la concediul de odihnă, spune că dreptul la concediu de odihnă anual plătit e garantat tuturor angajaților. Totodată, dreptul la concediu de odihnă „nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări”.

Articolul 146 despre efecturarea și compensarea concediului de odihnă spune în felul următor: concediul de odihnă se ia în fiecare an, dar în cazul în care salariatul nu poate să își folosească zilele libere, din motive justificate, la care are dreptul, cu acordul său, angajatorule obligat să acorde concediu de odihnă neefectuat. Astfel, salariatul va putea să își ia concediu de odihnă într-o perioadăde 18 luni, începând cu următorul an celui în care i-a fost acordat în primă fază concediul.

Mai exact, dacă nu v-ați luat zilele de concediu din anul 2021, aveți tot dreptul să le folosiți până la finalul lunii iunie a anului 2023.

În același timp, compensarea concediului de odihnă neefectuat în bani se poate face numai dacă contractul individual de muncă încetează.

