Ceaiul care te ajută să slăbești. Scade nivelul zahărului din sânge și tensiunea arterială

Ceaiul care te ajută să slăbești. Este considerat unul dintre cele mai populare leacuri băbești. Pe lângă aceste beneficii, scade nivelul zahărului din sânge și tensiunea arterială.

Ceaiul care te ajută să slăbești. Scade nivelul zahărului din sânge și tensiunea arterială

Planta din care este făcut acest ceai, care te ajută să slăbești este bogată în vitaminele A, B, C, E, K, proteine, fier, fibre, calciu, fosfor, magneziu și potasiu. Este vorba despre ceaiul de urzică.

Urzicile sunt populare în special primăvara, când umplu piețele în căutarea iubitorilor, care le apreciază pentru textura unică și gustul foarte proaspăt. Sunt însă folosite pe tot timpul anului sub formă de infuzie, datorită multiplelor beneficii pe care le au pentru sănătate, scrie doc.ro

Ceaiul care te ajută să slăbești. Scade nivelul zahărului din sânge

Ceaiul de urzică, ceaiul care te ajută să slăbești și scade nivelul zahărului din sânge. Este un ajutor pentru persoanele care doresc să slăbească repede și sănătos, deoarece este sărac în calorii și nu conține sodiu sau zahăr.

Consumat înainte de masa, induce senzația de sațietate și scade retenția de apă din organism.

Ceaiul care scade nivelul zahărului din organism și a tensiunii arteriale ajută la curățarea depunerilor de colesterol de pe artere și reglează glicemia.

CITEȘTE ȘI:

Leguma care îmbunătățește vederea. Previne cancerul, tratează infecțiile și e recomandată pentru slăbire

Alimentul care reduce colesterolul. Previne boala Alzheimer, reduce tensiunea și luptă contra insomniei

Ceaiul care te ajută să slăbești. Induce senzația de sațietate și scade retenția de apă din organism

Pe lângă beneficiile menționate mai sus, ceaiul de urzică este un remediu pentru inflamații și artrită. Conform unui studiu publicat în Journal of the Royal Society of Medicine 93.6 (2000), ceaiul de urzică poate reduce inflamația și durerea associate cu osteoartrita.

Ceaiul de urzică este bogat și în vitaminele D, E, K, lecitină și antioxidanți care contribuie la întărirea sistemului imunitar și combaterea răcelii.

Ceaiul de urzică,ceaiul care te ajută să slăbești are și contraindicații. Ceaiul de urzică nu este recomandat femeilor însărcinate deoarece că poate cauza contracții și infecții uterine.

CITEȘTE ȘI: