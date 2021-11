Alimentul care previne bolile de inimă. Reduce colesterolul și te ajută să slăbești rapid și sănătos

Alimentul care previne bolile de inimă este unul natural și pe care îl folosim foarte des în bucătărie pentru prepararea mâncării.

Alimentul care previne mai multe tipuri de cancer, ateroscleroza, boli de inimă

Pe lângă că acest aliment care previne bolile de inimă reduce colesterolul, el te ajută și să slăbești rapid și sănătos.

Este vorba de fasole, care este bogată în antioxidanți și conține cantități importante de molibden implicat în procesul de detoxifiere, conform medicilor.

În special fasolea albă joacă un rol important în pierderea în greutate, dar potrivit sfatulmedicului, orice tip de fasole are multe proprietăți și este bogată în minerale precum magneziu, fier sau acid folic.

Alimentul care previne bolile de inimă. Reduce colesterolul

Fasolea reprezintă alimentul care previne bolile de inimă, dar și al diabetului. Fasolea albă are un indice flicemic scăzut și are numeroase beneficii. Ea nu conține colesterol sau grăsimi saturate și are în general o cantitate limitata de grăsimi, scrie csid.ro.

Fasolea este cea mai importantă sursă de proteine vegetale și are în conținutul ei mult calciu, fier și fribre solubile. Aceste proprietăți scad colesterolul din sânge.

Alimentul care previne bolile de inimă. Datorită conținutului mare de magneziu, fasolea ne poate ajuta să diminuăm stresul. Iar dacă consumăm acest aliment putem să spunem adio bolilor precum diaree, boala celiacă și alte probleme gastro intestinale, cauzate de lipsa de magneziu.

Alimentul care previne bolile de inimă. Slăbești rapid și sănătos

Pe lângă toate beneficiile menționate anterior, alimentul care previne bolile din inimă te ajută să ai grijă și de corp. Prin consumul de fasole poți să slăbești rapid și sănătos.

Alături de alte alimente, în special fasolea albă cu un indice glicemic scăzut are beneficii extraordinare asupra corpului tău în ceea ce privește pierderea în greutate, slăbitul.

De asemenea, antioxidanții pe care îi conține acest aliment ce previne bolile de inimă previne apariția ridurilor și ajută la menținerea unei stări de sănătate optime. Antioxidanții protejează celulele de efectele radicalilor liberi care determină apariția multor boli cronice și degenerative, inclusiv anumite tipuri de cancer, ateroscleroza, tromboză, artrită, Alzheimer și demență.

