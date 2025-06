Noaptea Privighetorilor 2025 revine la Cluj. Ateliere , expoziții și concerte, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia”.

Societatea Ornitologică Română, prin Biroul Teritorial Cluj, îi invită pe doritori să participe la a 12-a ediție a evenimentului „Noaptea Privighetorilor”, care va avea loc sâmbătă în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, ocazie cu care vor fi sărbătoriți și 35 de ani de la înființarea SOR.

„În 14 iunie, în Parcul Etnografic Național «Romulus Vuia» din Cluj, SOR sărbătorește această aniversare așa cum știe mai bine, în natură, vorbind despre păsări și cântând pentru păsări. Ca de obicei, așteptăm publicul de la orele 17.00 să participe la tururile ghidate de ornitologi, să învețe, să se distreze, să meșterească, să coloreze la atelierele noastre educative și, în final, să se delecteze cu un concert caritabil susținut de Sonia Vulturar la vioară, Sergiu Cebotari la clarinet și Alexandru Lazăr la pian”, se arată într-un comunicat trimis, joi, de SOR.

Participanții vor avea ocazia să învețe multe lucruri despre păsări, precum și să fie prezenți la un concert caritabil, ale cărui fonduri adunate vor fi folosite pentru programele de educație pentru natură.

„Ce aduce nou această ultimă ediție? Clasica expoziție de fotografii sau desene inspirate de natură este înlocuită de expoziția «Cei 35 de ani ai SOR». Vom arăta cele mai importante momente din existența organizației, prezente în expoziție sub forma documentelor, publicațiilor, obiectelor vechi și noi și, evident, a fotografiilor. O altă noutate este concertul caritabil cu care încheiem evenimentul, atât cel din 14 iunie, cât și acest format al Nopții Privighetorilor la Cluj. Noaptea Privighetorilor a fost, încă de la prima ediție, evenimentul nostru cel mai îndrăgit de public. Este și favoritul nostru, al celor care îl organizăm, și poate acest lucru se simte. A fost oferit comunității gratuit, grație proiectelor prin care am reușit să îi asigurăm finanțarea. Prin intermediul lui ne-am dorit ca oamenii din Cluj să afle de existența SOR, de păsările cu care împart orașul, de posibilitățile de a se bucura de păsări și natură, în paralel învățând permanent câte ceva. Și am reușit, pentru că și formula magică folosită a funcționat: am transferat în natură, în aer liber, tot ceea ce am fi făcut în mod normal în sala de clasă sau de concert. Și a fost o mutare bună! Am atras în fiecare an sute de iubitori de păsări, natură, muzică sau experiențe inedite. Am exportat rețeta, Noaptea Privighetorilor ajungând din 2018 până în prezent în Iași, București, Sibiu, Agigea și Buzău”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

