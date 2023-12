Electric Castle și Jazz in the Park, în topul celor mai apreciate festivaluri la European Festival Awards

Festivalurile Electric Castle și Jazz in the Park se numără printre cele mai apreciate festivaluri la European Festival Awards.

Festivalurile Electric Castle și Jazz in the Park se numără printre cele mai apreciate festivaluri la European Festival Awards/ Foto 1: Electric Castle - Facebook/Foto 2: Jazz in the Park - Facebook

Festivalul Electric Castle de la Bonțida este nominalizat, în cadrul concursului, la categoria Best Major Festival, iar Jazz in the Park la categoria Best Small Festival.

Câștigătorii vor fi anunțați în 17 ianuarie 2024, la Oosterpoort in Groningen.

Organizatorii Electric Castle au postat pe pagina lor oficială de Facebook că se află pe short list.

„Vă mulțumim enorm pentru sprijinul dumneavoastră! Degete încrucișate”, au transmis organizatorii Electric Castle.

Primul val de artiști la Electric Castle

Organizatorii Electric Castle au anunțat primul val de artiști care vor veni la ediția din 2024 a festivalului de la Bonțida! Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age sunt primele nume mari care au fost confirmate pentru ediția cu numărul 10.

De asemenea, în format live, și trupa Chase & Status va fi prezentă pe scena festivalului Electric Castle.

„Avem headliners pentru EC 2024 Massive Attack, Queens of The Stone Age, așteptăm să ne închinăm în fața scenei acolo, în fața legendei Josh Homme, apoi Bring Me The Horizon a treia oară la festival, dar țin să vă spun că niciodată nu este suficient BMTH în EC și Chase and Status într-o formulă live, ceea ce este ieșit din comun pentru el. Cam o dată la 5-6 ani iese cu formula asta. Pentru iubitorii de drum and bass este de pus în calendar, cu pix roșu! Bineînțeles, sunt mulți, mulți alți artiști. Avem câteva zeci de artiști”, a spus Renate Roca-Rozenberg, PR Electric Castle, la emisiunea Morning Glory miercuri dimineață.

Anunțul a fost făcut printr-un videoclip și pe pagina de Facebook a Electric Castle, unde au fost date mai multe nume din line-up

Jazz in the Park, în topul celor mai apreciate 10 festivaluri din Europa

Jazz in the Park se află în topul celor mai apreciate 10 festivaluri europene la categoria Best Small Festivals.

„Venim cu o veste foarte bună!

Suntem pentru a cincea oară în finala European Festival Awards, iar asta se datorează doar vouă. Vă mulțumim mult de tot!

Ne-ați arătat din nou că am strâns o comunitate foarte faină de oameni pe parcursul celor 11 ediții de festival and this feels amazing. Acum ne numărăm în topul celor mai apreciate 10 festivaluri din Europa la categoria Best Small Festival. Iar pe 17 ianuarie aflăm dacă aducem noi premiul acasă.

P.S.: Felicitări tuturor festivalurilor din România ajunse în finală & good luck”, au transmis organizatorii Jazz in the Park.

