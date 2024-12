Ultimele zile de concerte la Winter Dream Florești. Surprize în noaptea de Revelion!

Iarna vine cu povești de neuitat, iar Târgul Winter Dream, organizat în parcul Poligon din Florești, este locul perfect pentru a vă bucura de magia sărbătorilor. Theo Rose, Direcția 5 și Manuel Riva sunt printre artiștii care vor face un weekend de neuitat și un Revelion cum nu s-a mai văzut.

Theo Rose și Manuel Riva, la Târgul Winter Dream din parcul Poligon (Florești) | Foto 1: Theo Rose - Facebook, Foto 2: Manuel Riva

Într-o atmosferă de poveste, Târgul Winter Dream, organizat în parcul Poligon din Florești, va străluci și mai puternic datorită prezenței unor artiști renumiți: Theo Rose și Manuel Riva.

Zeci de mii de oameni au trecut pragul târgului de Crăciun din Florești. | Foto: Florești Memorabil - Facebook

„Te așteptăm în weekend să ne bucurăm împreună de concerte și spectacole, și de tot ce oferă Winter Dream comunității:

iluminat festiv în tot Parcul Poligon, Winter Barn cu bunătăți

activități pentru copii - teatru de păpuși cu Teatrul Magic Puppet sâmbătă și duminică de la ora 11 - acces gratuit

ateliere minunate cu Brosi's Playground vineri, sâmbătă și duminică, interval orar 16:00-17:00 - acces gratuit

Christmas Village cu căsuțele și truck-urile cu bunătăți și cadouri speciale

patinoarul de 600 m²

Luna Park cu carusel, mașinuțe și toate activitățile oferite de Winter Dream Florești 2024 în Parcul Poligon”, transmit organizatorii.

Theo Rose este așteptată să bucure publicul în data de 28 decembrie, de la ora 21 în timp ce DJ-ul Manuel Riva va fi pe scena Winter Dream Florești în noaptea dintre ani.

Lumini și decor la Winter Dream Florești .| FOTO: Florești Memorabil - Facebook

Cine este Theo Rose?

Cu o carieră impresionantă și o energie inegalabilă pe scenă, Theo Rose este una dintre cele mai iubite artiste din România. Cunoscuta pentru piesele sale care domină topurile muzicale, precum „Poartă-mă în suflet vara” sau „Fără tine”, Theo promite să aducă vibe-uri pozitive și să încălzească inimile spectatorilor, chiar și în serile răcoroase de iarnă. De asemenea, Theo Rose face parte dintre jurații de la Vocea României.

Fanii vor avea ocazia să o vadă live într-un concert plin de emoție și dinamism, unde hiturile ei vor răsuna printre luminițele de sărbătoare și atmosfera feerică a târgului.

Floreștenii, așteptați să intre în 2025 cu zâmbetul pe buze în Parcul Poligon din Florești. | Foto: Florești Memorabil - Facebook

Manuel Riva, unul dintre cei mai apreciați DJ din țară și străinătate

Pentru iubitorii de muzică electronică, Manuel Riva este un nume care nu mai are nevoie de prezentare. DJ-ul și producătorul român, cunoscut pe plan internațional datorită pieselor precum „Mhm Mhm” și „Miami”, va transforma parcul Poligon într-un ring de dans sub cerul liber. Beat-urile sale captivante și mixurile inovative vor crea un spectacol audio-vizual de excepție, perfect pentru cei care vor să simtă ritmul iernii.

Totodată, Manuel Riva s-a aflat între artiștii care au urcat pe scena Untold 2024.

Ultimele zile de distracție

A treia ediție a Târgului de Crăciun din Florești, denumit „Winter Dream”, se va încheia pe 1 ianuarie 2025.

Dar muzica nu este singurul motiv pentru care Winter Dream este o destinație de neratat. Printre atracțiile târgului se numără un patinoar impresionant de 600 de metri pătrați, care îi așteaptă pe iubitorii de mișcare să se bucure de eleganța și distracția oferite de alunecarea pe gheață. Este locul perfect pentru familii, prieteni sau cupluri care doresc să trăiască magia iernii într-un decor de poveste.

Pationarul de 600 de metri pătrați, distracție garantată | Foto: Florești Memorabil - Facebook

Vineri, 27 decembrie 2024

16:30-16:45 - Nicușor Todea

16:45-17:00 - Anamaria Mariș

17:00 - 17:30 - Romina Nemeș

17:30 - 18:00 - Lavinia Mariș

18:15 - 19:15 - Adina Popovici & Mihai Sicoe și Orchestra

19:15 - 21:45 - DJ Set - MC Dylma

Sâmbătă, 28 decembrie 2024

17:00 - 19:45 - DJ Set - MC Dylma

19:45 - 20:30 - Andrei Bănuță

21:00 - 21:45 - Theo Rose

Duminică, 29 decembrie 2024

17:00 - 19:45 - DJ Set - MC Dylma

19:45 - 20:30 - Ami

21:00 - 21:45 - Direcția 5

REVELION, marți, 31 decembrie

19:00 - 22:00 - DJ Dani (Main Stage by Urbano Shopping & Living)

22:00 - 00:00 - Manuel Riva (Main Stage by Urbano Shopping & Living)

După 00:00 - Party în Hambar Winter Barn by ING

Târgul de Crăciun din Florești nu este doar o destinație turistică, ci și un loc de întâlnire al comunității locale.

