Sesiuni gratuite de caiac pe lacul Chios din Parcul Central cu ocazia Sports Festival

În perioada 14 - 16 iunie 2024, Caiac SMile, asociația din Satu Mare care militează pentru accesibilizarea sportului pentru persoanele cu dizabilități, va participa la Sports Festival, cel mai mare eveniment dedicat sporturilor, din România. Sesiunile de caiac oferite de antrenorii și voluntarii asociației Caiac SMile sunt gratuite, nefiind necesară programare prealabilă.

Acțiunea va avea loc pe lacul Chios din Parcul Central și se adresează tuturor celor care doresc să se bucure de acest sport, indiferent de vârstă sau abilitate fizică.

Sesiunile de caiac se vor desfășura conform următorului program:

Vineri, 14 iunie: 15:00 - 18:00

Sâmbăta, 15 iunie: 10:00 - 13:00 și 15:00 - 19:00

Duminică, 16 iunie: 10 - 13:00 și 14:00 - 17:00

„Am venit prima dată cu caiacele la Cluj în 2021, atunci când am pornit proiectul nostru de vară, Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret. De atunci, caiacul a devenit un sport extrem de popular la Cluj-Napoca și de fiecare dată avem zeci de oameni, cu și fără dizabilități, care doresc să vâslească. Așa se face că am venit la Zilele Clujului trei ediții consecutive, am venit la Sports Festival, am fost și la Simfonia Prieteniei. Noi ne bucurăm de fiecare dată când are loc un astfel de eveniment pentru că aproape nimic nu se compară cu senzația pe care cineva o are atunci când plutește în caiac. Este libertate”, spune Ionuț Stancovici, președintele asociației.

Antrenorii și voluntarii asociației sătmărene au organizat, de-a lungul timpului, la Cluj-Napoca, numeroase activități sportive adresate persoanelor cu dizabilități, celor cu nevoi speciale sau provenite din medii defavorizate. Scopul acestor demersuri este promovarea unui stil de viață sănătos și echilibrat, conform principiului „Mens sana in corpore sano”.

Activitățile sportive care se vor desfășura în cadrul Sports Festival prefațează cea de-a patra ediție a proiectului ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret. SMile2Sport” care va avea loc în această vară în orașul de pe Someș. La ediția precedentă, peste 300 de persoane cu diferite dizabilități au participat la activitățile sportive organizate, la Cluj-Napoca, în cadrul acestui proiect. Tinerii vizați de program, dar și cei care au dorit să experimenteze un sport nou sau să aprofundeze disciplinele sportive pe care le cunosc deja, au putut practica, pe lângă caiac (pe lac), și volei, tenis de câmp, baschet și atletism. Scopul proiectului este de a-i motiva pe tineri, în special pe cei cu nevoi speciale, să practice sportul și să aibă un stil de viață sănătos.

Mai mult, asociația Caiac SMile își propune accesibilizarea a cel puțin 10 lacuri din România pentru persoanele cu dizabilități. Primul eveniment din cadrul acestui proiect, la care au participat peste 1.000 de persoane - care au vâslit peste 50 de kilometri - s-a desfășurat pe lacul Gheorgheni, din Cluj-Napoca, pe 9 iulie 2023.

