Ce poți face sâmbătă, la Cluj? Târg de primăvară, expoziții și proiecții speciale de film animează orașul la final de săptămână.

Se anunță a fi un weekend plin de evenimente culturale, la Cluj. Vezi ce evenimente și manifestări culturale vor avea loc sâmbătă în județ.

Evenimente pentru toată familia, sâmbătă, la Cluj. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

În județul Cluj, weekend-ul acesta marchează o serie de evenimente culturale și sociale, atrăgând atenția și interesul comunității locale. Evenimente destinate tuturor membrilor publicului, indiferent de vârstă și de pasiuni, vor avea loc sâmbătă în județ.

În cadrul Târgului „Obiceiuri de Primăvară”, desfășurat în perioada 22 martie - 7 aprilie în Piața Avram Iancu, vizitatorii au oportunitatea să descopere tradiții și obiceiuri specifice acestui sezon plin de vitalitate.

La Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, are loc expoziția „Galeria de Stil x the Woman – Timeless over trends” în perioada 29 - 30 martie, oferind o incursiune în universul modei și al artei contemporane. În aceeași locație, expozițiile temporare „Povești nespuse/Nieopowiedziane historie” și „Monica Timofei/Paul Timofei” atrag privirile pasionaților de artă, oferind o diversitate de perspective și stiluri artistice.

În plus, Cluj-Napoca este gazda primei ediții a „Festivalului de Film Basarabean”, desfășurat în perioada 29 - 31 martie la Cinema „Arta”. Acest eveniment oferă cinefililor oportunitatea de a descoperi producții cinematografice din Basarabia și a întâlni creatorii acestora într-un cadru inspirat.

Pe lângă evenimentele culturale, orașul este animat și de diverse spectacole de teatru. La Teatrul „Magic Puppet”, spectacolul „Zebrar” va aduce, garantat, zâmbete și bucurie celor mici, în timp ce la Teatrul Național „Aureliu Manea”, piesa „Spor de toxicitate” va captiva publicul cu o interpretare remarcabilă.

De asemenea, expozițiile temporare din diverse locații din Cluj-Napoca, precum Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Centrul de Cultură Urbană „Turnul Croitorilor”, vor aduce în prim-plan lucrări de artă contemporană și tradițională, reflectând diversitatea și bogăția culturală a regiunii.

În concluzie, weekend-ul plin de evenimente culturale din Cluj-Napoca arată diversitatea și creativitatea comunității locale, oferind oportunități unice de descoperire și conectare culturală pentru toți cei implicați.

Evenimente în județul Cluj:

- Târgul „Obiceiuri de Primăvară” (22 martie – 7 aprilie 2024) → Piața Avram Iancu, Cluj-Napoca

- „Galeria de Stil x the Woman – Timeless over trends” (29 – 30 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, detalii: Galeria de Stil

- „Festival de Film Basarabean” – ediția 1 (29 – 31 martie 2024) → Cinema „Arta”, Cluj-Napoca, detalii: Festivalul de Film Basarabean

- „Lucruri din jurul nostru. Proiecții, reflecții, developări” → Casa Tranzit, Cluj-Napoca, ora 10.00

- „Ziua Păsărilor”, Societatea Ornitologică Română → Cheile Turzii, ora 10.30

- „Zebrar” → Teatrul „Magic Puppet”, Cluj-Napoca, orele 11.00 și 17.00

- „Jack și vrejul de fasole”, Anima Art → Cinema „Mărăști”, Cluj-Napoca, ora 11.00

- Deschiderea Punctului de Memorie Colectivă de la Vad → Str. Mănăstirii, nr. 28, Vad, ora 12.00

- „Scaunele. Omagiu adus lui Ionesco” – teatru de improvizație → Mario Dance Atelier, Cluj-Napoca, ora 19.00

- „Spor de toxicitate”, Teatrul Național „Aureliu Manea” → Fabrica de Teatru, Turda, ora 19.00

- „O noapte furtunoasa” → Teatrul Național, Sala Mare, Cluj-Napoca, ora 19.00

Expoziții temporare în județul Cluj:

- „Mărginimea Sibiului. Zona fetelor frumoase și a țăranilor cu biblioteci” – clișee pe sticlă (28 martie – 30 aprilie 2024) → Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca

-„Datini și Credință” – pictură (23 martie – 7 aprilie 2024) → Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Galeria Cellarium, Cluj-Napoca

- „Povești nespuse/ Nieopowiedziane historie ” – pictură (28 martie – → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca,

- „Monica Timofei/ Paul Timofei” – pictură (20 martie – 7 aprilie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „De odor și lacrăme. Cornel Vana” – pictură (6 martie – 14 aprilie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Grădina pe înserare. Lavinia Maria Oniciuc” – pictură (21 – 31 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Metamorfoze” – pictură (18 – 31 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Croitorilor”, Cluj-Napoca

- „Exilați în câmpiile Elizee ” – pictură (24 – 31 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Casino”, Cluj-Napoca

- „Okienka” – fotografie (24 – 31 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Pompierilor”, Cluj-Napoca

- „IN BETWEEN” – fotografie (24 – 31 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Pompierilor”, Cluj-Napoca

- „Dinos and sea monsters” – animale marine gigant și dinozauri animatronici (1 – 31 martie 2024) → Iulius Parc, Cluj-Napoca

- „An AI Walks Into a Bar…” (7 martie – 5 aprilie 2024) → Institutul Francez, Cluj-Napoca

- „Antonio Milano. Epifanie”- pictură (21 martie – 20 aprilie 2024) → IAGA Contemporary Art, Cluj-Napoca

- „Cristalele iubirii” – figurine de jad din Colecția O. Goga (15 februarie – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

- „Chipuri feminine în arta plastică modernă” – artă plastică (1 – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

- „Între femei cea mai femeie…” – carte din biblioteca familiei Goga (1 – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

