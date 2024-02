23 februarie, ziua în care s-a născut Matei Corvin, regele Ungariei. Cine a fost, de ce e important pentru Cluj?

Unul dintre simbolurile Clujului s-a născut în data de 23 februarie, în urmă cu mai bine de cinci secole. Este vorba despre Matei Corvin, regele Ungariei.

Statuia lui Matei Corvin din centrul municipiului Cluj-Napoca/ Foto: hunhír.info

Matei Corvin s-a născut în noaptea dintre 23 și 24 februarie 1443, la Cluj în Casa Matia. Casa Matia din centrul orașului Cluj-Napoca, inițial cunoscută ca și „Casa Stefan Kolb”, este unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură din Cluj și unicul palat clujean din epoca de tranziție de la stilul gotic la cel renascentist.

El a primit la botez numele de Matia, datorită faptului că s-a născut în ajunul zilei de 24 februarie, zi în care după calendarul catolic se comemorează Apostolul Matia.

Matei Corvin, rege la doar 14 ani

Tatăl lui Matei Corvin a murit de ciumă în 11 august 1456, iar după moartea lui oligarhia maghiară a revenit la putere. Ladislau Postumul a fost ales conducătorul nominal în locul lui Iancu de Hunedoara, însă adevărații conducători erau familiile maghiare Garai, Ujlaki și Cillei.

Grija celor trei familiii era să combată influența familiei Huniade. Astfel, ei au convins pe tânărul rege Ladislau, să ordone inculparea pentru omucidere și condamnarea la moarte prin decapitare a lui László (Ladislau Corvin), fiul cel mare al lui Iancu de Hunedoara. Fiul cel mic al lui Iancu, Matei Corvin, încă un copil, a fost și el, datorită intrigilor, curând aruncat în închisoare. După mai timp a început războiul civil, iar Ladislau Postumul rege a fugit în Boemia, luând pe micul Matei Corvin cu el.

Erzsébet Szilágyi, soția lui Iancu de Hunedoara, a organizat armatele fidele soțului său și a reușit să pună capăt războiului civil, învingând armatele marii nobilimi. Regele Ladislau Postumul a murit în condiții suspecte în Cetatea din Praga la data de 23 noiembrie 1457, iar mai mulți dintre cei ce-l determinaseră să-l condamne pe Ladislau de Hunedoara au fost uciși din ordinul Elisabetei sau al lui Mihai Szilágyi.

Dieta Națională a fost reunită la Buda să aleagă noul rege, iar în prezența armatelor lui Huniadi, cantonate pe Dunărea înghețată, a fost ales rege Matei Corvin, în vârstă de 14 ani, care trebuia să fie răscumparat și adus de la Praga.

Matia Corvin a devenit rege al Ungariei la vârsta de 14 ani şi a condus ţara timp de peste trei decenii, între 1458 şi 1490. Regele Boemiei, George Podiebrad, a acceptat să îl elibereze doar în schimbul promisiunii că se va căsători cu fiica sa, Ecaterina. Matia Corvin a promis și s-a ținut de cuvânt. A urcat pe tronul Ungariei și s-a dovedit unul dintre cei mai capabili conducători. Însă după ce Matei Corvin a devenit rege Frederic de Habsburg i-a reproșat că nu are origini regale, ci că are un tată român. Conform legendelor vremii, când i se reproșa că nu are origini regale, Matei Corvin, la rândul său făcea trimitere la originile sale române.

După moartea socrului său, în urma unui război cu Polonia, a devenit și Rege al Boemiei. S-a războit și cu împăratul Frederic de Habsburg, de la care a obținut vaste teritorii în Austria, inclusiv Viena.

Matia Corvin a purtat campanii împotriva Imperiului Otoman în Valahia și Moldova, Serbia și Bosnia. Relațiile sale cu voievozii români Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare au fost fluctuante. El l-a arestat pe Vlad Țepeș, însă apoi a susținut reîntoarcerea sa pe tron. Ștefan cel Mare a devenit vasalul lui Matia Corvin, care i-a dăruit peste 80 de sate în Transilvania. Ștefan cel Mare a devenit, astfel, unul dintre cei mai importanți proprietari feudali din Transilvania.

Matia Corvin a creat și cea mai mare bibliotecă din Europa, după cea de la Vatican.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: