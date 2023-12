Wonder Family Fest, cel mai mare festival pentru familii, va avea loc anul viitor la Cluj-Napoca. Primele 3.000 de bilete au 50% reducere, doar în luna decembrie (P)

Între 2 și 4 august 2024 va avea loc, la Wonderland Cluj, prima ediție a celui mai mare festival pentru familii din România, Wonder Family Fest.

Biletele Super Early Bird pot fi achiziționate cu 50% reducere pe toată durata lunii decembrie și în limita a 3.000 de locuri. Copiii sub 2 ani beneficiază de acces gratuit.

Wonder Family Fest propune un concept inovativ, menit să redefinească experiența de festival, în general, și a evenimentelor pentru familii, în particular. Activitățile se vor desfășura pe o suprafață de 357.000 metri pătrați, în cea mai mare parte în mijlocul naturii, dar și în interiorul clădirilor parte a Wonderland Resort, și sunt concepute astfel încât să implice întreaga familie. La fel, cazarea în cele 3 zile este pusă la dispoziție pentru a satisface toate dorințele și cerințele: de la un camping imens pentru corturi (proprii sau amenajate de organizatori) și rulote, cu toate utilitățile incluse până la cazare în hotelul de 4 sau în cel de 5 stele al resortului.

„Prin Wonder Family Fest contribuim la consolidarea unei valori fundamentale - FAMILIA - și subliniem frumusețea și importanța unei legături solide între membrii ei. Iar pentru asta oferim un context dedicat întregii familii, în timp ce încurajăm jocul, creativitatea și momentele autentice de bucurie. Aducem magia și bucuria în inimile tuturor membrilor familiei și promitem zile de poveste pentru toți participanții. Suntem extrem de încântați să oferim această oportunitate familiilor care doresc să facă parte din povestea unică pe care o creăm aici, la Wonderland.

Cu aceste reduceri semnificative la bilete în Luna Cadourilor, vrem să asigurăm pentru cât mai multe familii experiența magică Wonder Family Fest 2024, pentru că suntem convinși că va crea amintiri pentru o viață. Și sunt convins că un cadou sub forma unei experiențe memorabile este binevenit oricând, mai ales de sărbători!”, spune Darius Mârza, CEO Wonderland Resort.

Patru scene, Dino Land, 3.000 mp de piscină și 10.000 mp de plajă

Participanții la festival vor putea alege dintr-o gamă extrem de variată de activități și atracții pentru distracție și relaxare, printre care:

• Wonder Adventure Park: un parc de aventură cu zeci de activități, printre care: tobogane pentru toate vârstele, roată panoramică, trambuline, paintball. Atracția va fi tiroliană de 600 m la capătul căreia se va intra în WONDER LUGE - o surpriză majoră, existentă în acest moment în doar 25 de țări din lume, o structură modulară înaltă de peste 20 m în care se îmbină trasee de climbing, ninja parcours, multiple piste de boburi gravitaționale & playgrounds, cu o zonă spectaculoasă de rooftop parties.

• Wonder DinoLand: o experiență fascinantă cu dinozauri animatronici.

• Piscină exterioară de 3.000 mp: cu o plajă generoasă (10.000 mp) și o vedere panoramică de vis.

• Fântâni arteziene tematice: o atmosferă magică în apropierea castelului.

• 4 scene cu spectacole și concerte LIVE

• artiști de talie internațională precum Luis Fonsi, Smiley, Theo Rose, Andra Gogan și mulți alții

• reprezentații cu acrobați, jongleri și magicieni

• Focuri de artificii și de tabără spectaculoase

• Show-uri aviatice și ecvestre

• Ateliere creative, sportive și jocuri: de la antrenamente sportive pentru întreaga familie, cursuri de prim ajutor și inițiere în arta fotografiei, la modelaje din fimo și jocuri de grădină.

• Zone de camping generoase - pentru rulote și corturi (personale sau închiriate)

• Plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald - Echitație - Paintball - Tir cu arcul

Luis Fonsi, cu „Despacito”, videoclipul cu peste 8 miliarde de vizualizări pe Youtube, vine la Cluj

Artistul care a uimit o lume întreagă cu „Despacito”, melodia cunoscută ani în șir drept cea mai populară din istoria Youtube (foarte puțini artiști au reușit să depășească pragul de un miliard de vizualizări din 2005, de când a apărut YT, până acum), cu peste 8 miliarde de vizualizări, este invitatul special al Wonder Family Fest. Luis Fonsi va ajunge în România, la Cluj, în cadrul El Viaje Tour.

Lui i se vor alătura, pe cele 4 scene de la festival, zeci de alți artiști naționali și locali: Smiley, Bosquito, Theo Rose, Andra Gogan, Iuliana Beregoi, Dorian Popa, Vlăduța Lupău, Lucian Colareza, Carnaval RIO by Wilmark, The Cuban Project, PROCONSUL, Geo Da Silva & Gyo Gee, Arpy & Zip Band, Royal Avenue, Remakers și alții.

Pentru mai multe informații și pentru achiziționarea de bilete, vă rugăm să accesați www.wonderlandfamilyfest.ro.

Despre ce este vorba la Wonderland Resort

Wonderland Resort este locul unde visele devin realitate. Situat în comuna Feleacu, jud. Cluj, resortul oferă un cadru natural feeric și activități pentru toate vârstele.

Wonderland Resort este un complex de lux ce oferă servicii complete pentru evenimente, de la nunți și conferințe, petreceri private și corporate, concerte și spectacole, până la sejururi all inclusive și team building-uri. Cu facilități premium, precum hotel de 5 stele+, SPA, bază de echitație, terenuri de tenis, fotbal și paintball, și o echipă dedicată, Wonderland Resort este alegerea principală pentru cei care doresc să transforme orice eveniment într-o experiență memorabilă.

Cu evenimente precum Wonder Family Fest și facilități pentru familii ce urmează să fie inaugurate în vara lui 2024, Wonderland Resort devine destinația perfectă pentru petrecerea timpului liber.

Wonderland, locul unde începe povestea FAMILIEI tale!

