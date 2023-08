Cel mai mare club de fitness din țară se deschide la Grand Hotel Italia din Cluj

Cel mai mare club de fitness din țară, cu concept integrat de wellbeing (stare de bine), se deschide la Cluj la Grand Hotel Italia.

WELLFiT Club este condus de Loredana Chiș, CEO Wellfit, recent câștigător „Best SPA Manager of the year, 2023 România” la conferința anuală de spa, organizată la Cluj. Loredana are peste 13 ani de experiență și specializare în industria spa, wellness & fitness.

Loredana Chiș a lucrat la SunGarden Resort din Baciu.

Locatia se afla la subsolul hotelului, pe 2 nivele având următoarele elemente:

pista de alergare din interior este creată la standarde olimpice și are o lungime de 104 m (culoarul scurt); 109 m (culoarul lung)

cele 10 module funcționale poziționează Wellfit printre cele mai complexe Cluburi de Fitness hybrid din Europa

hub de wellbeing pentru toată familia (păinți și copii)

accent pe dezvoltare și educație, prin analize (și consultanță profesională) și workshop-uri

servicii și programări la nutriționist specializat

