La litoral sau la biserică? Unde au ales să meargă românii în minivacanța de Sfânta Maria?

În minivacanța de Sfânta Maria, românii au ales diverse destinații pentru a-și petrece timpul liber. În timp ce mii de credincioși sunt așteptați la procesiuni religioase, turiștii români profită de zilele libere pentru a pleca în concediu.

Românii merg la litoral pe 15 august



Turiştii români au ales litoralul românesc, urmat de cel bulgăresc şi apoi Grecia pentru petrecerea minivacanţei de Sfânta Maria, care reprezintă vârful de sezon estival.

„Avem un grad de ocupare foarte mare pe litoral, dar şi în staţiuni montane precum Poiana Braşov, Predeal, Sinaia dar şi altele, precum Vatra Dornei, Păltiniş sau Borşa. De asemenea, este înregistrat un grad mare de ocupare în staţiunile balneare precum Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Borsec etc. şi în zonele de turism rural precum Bran - Moieciu - Fundata, Mărginimea Sibiului, Neamţ, Oltenia de sub Munte, Maramureş, Bucovina. Ca un top al destinaţiilor de Sf. Maria, pe primul loc se află destinaţiile de litoral - litoralul românesc, urmat de cel bulgăresc şi apoi de Grecia, în special Grecia de nord, continentală. Apoi, turiştii aleg staţiuni montane, balneare şi zone de turism rural din România. În general, pentru această minivacanţă sunt căutate destinaţiile apropiate, aflate la maximum 1.000 de kilometri distanţă", a declarat pentru agerpres.ro un consultant în turism.

Acesta a precizat că sunt turişti, în special cei din vestul ţării, care aleg şi Croaţia, Muntenegru sau Ungaria pentru staţiunile balneare şi de spa. De asemenea, Albania este o destinaţie din ce în ce mai căutată de către români în ultimii ani.

Minivacanță de 15 august în țară

Preţul mediu pentru un sejur de două nopţi în această minivacanţă de Sf. Maria este de 892 lei pentru două persoane iar cele mai multe rezervări (33,81%) au fost efectuate în marile oraşe ale ţării, potrivit unei platforme hoteliere online.

Braşov, Sibiu, Oradea şi Bucureşti sunt cele mai rezervate, în timp ce litoralul românesc este a doua destinaţie ca popularitate (18,86% dintre rezervări), turiştii alegând aici în special staţiunile Costineşti, Mamaia, Eforie Nord şi Neptun.

Zona montană acoperă 13,32% dintre rezervări, cele mai multe fiind înregistrate în Sinaia, Buşteni, Predeal şi Bran. Românii vor petrece minivacanţa de Sf. Maria şi în destinaţiile balneoclimaterice din ţară (cu 8,65% dintre rezervări), opţiunile lor fiind deja tradiţionalele Sovata, Praid, Băile Felix şi Băile Herculane.

Cu toate acestea, în fiecare an mii de credincioși aleg să-și petreacă această „vacanță” la lăcașuri de cult. Spre exemplu, la mănăstirea Nicula din județul Cluj, în fiecare an ajung mii de credincioși. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru noi transilvănenii are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula.

