Surpriză la Untold 2023! Armin van Buuren revine pe scena principală a festivalului după o pauză de trei ani

Unul dintre cei mai iubiți artiști din line-up-ul UNTOLD, Armin van Buuren, se întoarce pe scena principală a festivalului, în 2023.

Unul dintre cei mai iubiți artiști din line-up-ul UNTOLD, Armin van Buuren, se întoarce pe scena principală a festivalului, în 2023/ FOTO: Armin van Buuren/Facebook

Unul dintre cei mai iubiți artiști din line-up-ul UNTOLD, Armin van Buuren, se întoarce pe scena principală a festivalului, în 2023.

Artistul revine la festivalul său de suflet, așa cum a declarat în nenumărate rânduri, iar relația care s-a creat între el și publicul UNTOLD este unică. Armin van Buuren este unul dintre cei mai așteptați DJ din povestea UNTOLD și promite că show-ul lui de pe mainstage va fi unul memorabil.

Armin van Buuren, prezent în line-up-ul festivalului încă de la prima ediție a festivalului

Olandezul a fost prezent în line-up-ul festivalului încă de la prima ediție, din 2015. Armin van Buuren s-a aflat, pentru 21 de ani la rând, în lista primilor cinci DJ ai lumii si a reușit ca la fiecare apariție live pe Cluj-Arena să construiască o relație specială cu fanii festivalului UNTOLD. Este artistul care a scris cel mai frumos capitol din povestea UNTOLD. La ediția aniversară din 2019, artistul a pregătit pentru fanii festivalului un show istoric de șapte ore și jumătate, în exclusivitate pentru UNTOLD, care a debutat cu Imnul României, ,,Deșteaptăte Române”.

Armin van Buuren i-a avut ca invitați speciali pe membrii Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. E unul dintre cei mai dedicați oameni de pe scena muzicii electronice, iubește România, iar fanii UNTOLD sunt îndrăgostiți de artistul care a dus live set-ul de festival la nivelul următor. A intrat în industria muzicală cu o diplomă în avocatură, iar acum este cel mai bine cotat DJ trance în clasamentul oficial DJ Mag Top 100. Are o carieră impresionantă, de peste 21 de ani este headliner la cele mai mari festivaluri din lume, a fost nominalizat la premiile Grammy la categoria ,,Cea mai bună piesă dance”, are 12 trofee DJ Awards, 27 premii International Dance Music Awards, un show radio (A State Of Trance) cu peste 45 de milioane de ascultători săptămânal.

Armin van Buuren a fost votat de cinci ori DJ-ul numărul 1 al lumii, a lansat piese care au ajuns pe primul loc în diverse clasamente mondiale, are propriul MasterClass și este implicat în acțiuni de protecție a mediului. În decembrie 2019 a fost numit Ambasador Global al organizației WWF, în cadrul campaniei #BeatPlastic. Armin van Buuren a fost recompensat cu ,,Buma Cultuur Pop Award”, unul dintre cele mai prestigioase premii acordate în Olanda și este și personajul unei cărți, ,,Armin Only", lansată în 2009 și scrisă de Coen Bom.

10.000 de abonamente la vânzare pe 28 noiembrie

Pentru 10.000 de fani ai festivalului, înregistrați pe untold.com, călătoria spre UNTOLD 2023 începe pe 28 noiembrie, cu a doua etapă de vânzări. Doar cei care se înscriu până atunci pe site-ul festivalului pot cumpăra abonamente la prețuri speciale, luni, 28 noiembrie, ora 19:00, după cum urmează:

General Access Basic: 129 euro + taxe (preț final 250 de euro + taxe)

General Access Risk-Free: 149 euro + taxe (preț final 270 de euro + taxe)

VIP: 350 euro + taxe (preț final 500 de euro + taxe)

Festivalul UNTOLD va avea loc între 3 și 6 august 2023, în Cluj-Napoca.

CITEȘTE ȘI: