Live cooking show-uri, delicii și concerte la Street FOOD Festival (P)

Îți era dor de o călătorie gastronomică care să te poarte prin toate colțurile lumii?

Ei bine, începând cu 29 septembrie și până în 02 octombrie, Street FOOD Festival aduce din nou atmosfera culinară la Cluj-Napoca cu show-uri gastronomice, concerte live și multe alte surprize pentru pofticioși. Timp de patru zile, Iulius Parc va fi plin de o varietate de preparate delicioase care vor fi gata să-ți pună la încercare papilele gustative. În acest sens, nu rata show-urile gastronomice susținute de Chef Munti - joi, Chef Cristian Boca - vineri, Pandemideea - sâmbătă, dar nici atelierul de gătit pentru copii susținut de Mnom Mnom - duminică. Iar pentru cine este iubitor de esențe tari, show-urile de fler din cadrul festivalului sunt cele care vor da startul distracției. Și pentru a face experiența și mai plăcută, călătoria ta va fi acompaniată de piesele celor de la: Șuie Paparude, VUNK, Trupa Taxi și mulți alții.



O călătorie #gourmetAF

Dacă ești indecis sau vrei să încerci câte puțin din fiecare, food truck-urile din cadrul festivalului vin cu opțiunea unor porții mici de degustare cu prețul maxim de 15 lei. Iar pentru cine dorește să aprofundeze combinațiile de gust și să descopere cum a luat naștere conceptul street food, turul ghidat este alegerea perfectă! În schimbul a 79 de lei, la Best of Street FOOD Tour, gurmanzii vor putea afla rețetele și secretele bucătarilor în timp ce savurează 3 porții de mâncare sărate, una dulce și o băutură fresh.

Ediția de toamnă aduce o varietate de preparate #gourmetAF. Așa că pentru început, pofticioșii se pot delecta cu faimoșii burgerii preparați de Chef Munti, câștigătorul sezonului 6 Chefi la Cuțite. Mâncarea lui savuroasă cu tentă ușor americană va putea fi găsită cu ușurință la food truck-ul negru Gourmet Street Food. Totodată, pofticioșii nu trebuie să rateze sandwich-urile marca Pleșcavița Van. Carnea suculentă de vită, preparatele proaspete, pâinea caldă și sosurile de brânză cheddar creează numeroase combinații pe care participanții le pot încerca în cadrul festivalului.

Mai mult, răsfățul culinar continuă și cu ceva dulce. În timp ce Thaice Cream oferă posibilitatea festivalierilor de a-și realiza singuri ruloul de înghețată, cei de la Mr. Cannoli oferă varietate prin mixul de sortimente umplute cu ricotta și diferite creme.



O experiență fun#AF

Mâncarea delicioasă și muzica bună sunt o combinație la care puțini pot rezista. Astfel, ediția aceasta vei putea cânta piesele tale preferate alături de: Șuie Paparude, VUNK, Trupa Taxi, Koszika & The Hotshots, Soundopamine și Timothy Kross. În plus, pentru a face o atmosferă completă, muzica electronică va fi și ea prezentă în cadrul dance garden.



La Street FOOD Festival intrarea este liberă. Drept urmare, invităm cât mai mulți pofticioși să participe la activitățile adiacente festivalului alături de prieteni și familie. Astfel, de joi până sâmbătă, te vei putea bucura de preparatul tău la cinema în aer liber. Iar în ceea ce privește prichindeii, aceștia vor putea participa la activități interactive precum: atelierul gastronomic by Mnom Mnom, face painting, picturi pe figurine de gips, lemn și tobogane gonflabile.

Nu rata ediția culinară de toamnă marca Street FOOD Festival și haide alături de cei dragi la Iulius Parc în perioada 29 septembrie - 02 octombrie 2022!

Program eveniment

Joi: 12:00 -23:00

Vineri: 12:00 -23:00

Sâmbătă: 12:00 -23:00

Duminică: 12:00 -23:00

Programul trupelor live

Vineri - 30 septembrie 2022

20:00 - Timothy Kross

21:30 - VUNK

Sâmbătă - 01 octombrie 2022

20:00 - Soundopamine

21:30 - Șuie Paparude

Duminică - 02 octombrie 2022

20:00 - Koszika & The Hotshots

21:30 - Trupa Taxi

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

Mai multe informații despre Street FOOD Festival pe:

Site: www.streetfoodfestival.ro

Facebook: facebook.com/StreetFoodFestivalRomania/

Street FOOD Festival este cea mai mare rețea de evenimente culinare din Europa, organizat de Agenția Why Not Us.

Brought to you by Why Not & Flavours.

