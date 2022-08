Untold. Cum arată scena de pe Cluj Arena?

Peste 200 de artişti naţionali şi internaţionali vor fi participa la Festivalul Untold, care se va desfăşura de joi până duminică, la Cluj-Napoca. Organizatorii au anunţat că scena principală va avea un ecran LED de peste 700 de metri pătraţi, iar peste 900 de jocuri de lumini vor colora stadionul Cluj Arena.

Organizatorii festivalului au transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că peste 15.000 de oameni din 20 de ţări construiesc decoruri pe stadionul Cluj Arena.

„Timp de 4 zile şi 4 nopţi, peste 200 de artişti naţionali şi internaţionali de renume şi zeci de mii de fani vor trăi emoţia şi bucuria revederii la festivalul Untold. Peste 15.000 de oameni din peste 20 de ţări construiesc acum lumi şi decoruri de poveste pe stadionul Cluj Arena şi împrejurimi. Vor fi scene impresionante şi music spots speciale, peste 70 de vendori cu mâncare şi băuturi, un fashion corner denumit Designers’ Nest, zeci de activări ale partenerilor, personaje magice, animatori şi dansatori care vor defila prin festival, precum şi multe surprize. Festivalul se întinde pe o suprafaţă de 235.000 de metri pătraţi”, se arată în comunicat.

Tema Untold 2022 este “Temple of Lúna” şi va fi regăsită în decorurile de pe stadion şi pe mainstage. Vrăjitorul, ocrotitorul festivalului, are nevoie de ajutor să salveze întreaga lume. 5 ordine (Order of the Griffin, Order of the Owl, Order of the Dragonfly, Order of the Stag şi Order of the Firefly) au 5 artefacte care îl vor ajuta pe Vrăjitor în misiunea sa. Acesta va trebui să treacă prin 5 provocări pentru a obţine tot ajutorul de care are nevoie.

„Fiecare ordin reprezintă o serie de valori, cu care se pot identifica fanii festivalului: Order of the Griffin pentru cei care sunt într-o continuă experimentare şi deschidere spre nou, Order of the Owl pentru cei care în primul rând sunt axaţi pe cunoaştere şi dobândirea de înţelepciune, Order of the Dragonfly pentru cei care caută să-şi trăiască viaţa la potenţialul maxim, Order of the Stag pentru cei care caută conexiuni umane diverse, cu însemnătate, şi Order of the Firefly, pentru cei care îşi găsesc fericirea când sunt înconjuraţi de persoanele dragi”, au precizat organizatorii.

Ei au menţionat că povestea din fiecare an este transpusă pe scena principală, unde luminile, decorul şi conţinutul video sunt principalele unelte de storytelling pentru a aduce oamenii în atmosfera magică Untold.

„Producţia festivalului este una impresionantă, cu peste 1.000 de tone de materiale, aduse de peste 500 de TIR-uri, pentru toate montajele, de la scene, decoruri, la căsuţe pentru mâncare şi băuturi, containere pentru bilete, credit points, activări şi activităţi. Partea de producţie este completată de componenta artistică, plină de momente speciale: ceremonia de deschidere va fi condusă de Claptone, ce va fi înconjurat de 100 de dansatori şi animatori, într-un spectacol de bal mascat cu peste 10.000 de măşti distribuite în public”, au mai transmis reprezentanţii Untold.

Scena principală va avea peste 700 de metri pătraţi de ecran LED, 24 de metri înălţime, 95 de metri lăţime şi 30 de metri adâncime. Greutatea scenei depăşeşte 400 de tone, iar acoperişul are o deschidere de 24 de metri. Peste 900 de jocuri de lumini vor colora stadionul Cluj-Arena în toate zilele şi nopţile de festival.

Untold este unul dintre cele mai mari festivaluri din lume şi în 2022 a fost plasat pe locul 5 în top festivaluri mondiale, potrivit companiei Viberate.