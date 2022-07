Oază de relaxare printre lanurile de lavandă din Bonțida. Ajungi la răsăritul soarelui și pleci la răsăritul stelelor. FOTO

Pentru clujenii care vizitează în acest weekend Lavanda Lola Fest trebuie să știe că la câțiva pași de cultură se află Lavanda de pe Someș, o oază de relaxare unde ajungi la răsăritul soarelui și pleci la răsăritul stelelor.

Lavanda de pe Someș/ Foto: arhivă proprietar

Lanurile de lavandă devin an de an atracții pentru pasionații de fotografie, și nu numai. După câmpurile de mac sau floarea soarelui, lavanda devine una dintre cele mai căutate atracții ale sezonului.

La doi pași de Lavanda Lola se află Lavanda de pe Someș, al familiei Morar.

Ideea acestei plantații a început cu mai bine de 9 ani, însă în urmă cu 6 ani primele soiuri de lavandă au început să se formeze pe lan.

„Începuturile au fost acum vreo 9 ani când am vizitat prima oară o cultură de lavandă, cea a vecinilor noștri, Lavanda Lola. Soției mele i-a plăcut în mod deosebit, ea a făcut o pasiune pentru floarea aceasta (…) Totul a fost făcut pe munca noastră și pe resursele noastre financiare. Am început acum 9 ani însă au prins rădăcini decât foarte puțini dintre ei, următorul an am încercat din nou și am pățit cam același lucru deși aveam butași mai mulți dar nu suficienți ca să lansăm o cultura și am încercat a treia oară și a fost cu noroc (…) Numele acestui lan nu l-am ales întâmplător, ne-am tot gândit ce nume să îi dăm și am zis să o legăm puțin de loc pentru că un capăt al terenului în acel moment mergea până în apropierea apei Someșului Mic”, a declarat pentru monitorulcj.ro proprietarul Lavandei de pe Someș.

Suprafața actuală a lanului de lavandă este de aproximativ 25 de ari și există peste 2.000 de buchete de lavandă de diferite culori și soiuri.

Lavanda de pe Someș/ Foto: arhivă proprietar

Vizitatorii au acces gratuit și pot pleca când răsar stelele, iar aceștia pot cumpăra de la fața locului ulei de lavandă, săpun, apă de lavandă, lumânări, săculeți parfumați, odorizante de mașină.

Prețurile sunt accesibile pentru orice buzunar, iar acestea pornesc de la 12 de lei.

Lavanda de pe Someș/ Foto: arhivă proprietar

De asemenea, cei care doresc să se relaxeze pot face plimbări în lanul de lavandă începând cu primele raze ale soarelui, pot face fotografii și pot degusta sirop de lavandă sau sirop de lavandă cu sirop de soc. Totodată, în interiorului lanului se află și un car autentic vechi de câțiva de zeci de ani.

„Avem sticluțe de ulei de la lavandă de 10 ml care pornesc de la 30 de lei sticluța cu picurător, 35 de lei sticluța cu roll-on și pulverizator, apa de lavandă o avem de la 12 lei 100 ml sticla cu spray, 200 ml la 17 lei și 30 de lei cele la jumate de litru”, a adăugat proprietarul lanului de lavandă.

De asemenea, familia Morar mai are un atelier în Cluj-Napoca unde pregătesc ornamente din lavandă.

Lavanda Lola

Peste drum de Lavanda pe de Someș se află Lavanda Lola, iar în acest weekend continuă festivalul Lavanda Lola Fest.

Aceasta est una dintre primele plantații de lavandă din Transilvania, înființată în anul 2010. Această plantație se pe o suprafață de 13.000 metri pătrați și e formată din peste 50 de soiuri de lavandă.

Programul pentru zilele festivalului va fi următorul: vineri, între orele 12:00-20:00, sâmbătă și duminică, între orele 09:00-20:00. Taxa de intrare este de 10 lei, iar copiii sub 12 ani au accesul gratuit.

În apropierea orașului de pe Someș sunt multe plantații de lavandă în România în care pasionații de fotografie își pot da frâu liber imaginației.

Lavandă Lola Fest/ Foto: Paul Gheorgheci

