Cu cine te vezi la TIFF? Béla Tarr și Maria de Medeiros sosesc la Cluj, alte zeci de personalități din film te așteaptă în festival

Béla Tarr, unul dintre cei mai importanți cineaști europeni, a sosit la Cluj-Napoca, unde va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala Festivalului Internațional de Film Transilvania. Până atunci, publicul are șansa de a-l întâlni la cinema, dar și la un masterclass special.

Béla Tarr, unul dintre cei mai importanți cineaști europeni| Foto: TIFF

Alți zeci de invitați sunt așteptați la Cluj în ultimele zile de TIFF. Printre ei, actrița portugheză Maria de Medeiros, regizorul Andrei Ujică, dar și echipa filmului Sirât (r. Oliver Laxe), premiat anul acesta la Cannes: actrița spaniolă Jade Oukid și Nadia Acimi, co-producător și designer de costume.

Jade Oukid | Foto: TIFF

Prima întâlnire cu Béla Tarr va avea loc miercuri, 18 iunie, la Cinema Florin Piersic, la proiecția filmului său de debut, În sânul familiei (1979). Joi, programul continuă cu un Q&A după Armonii Werckmeister (2000), la Cercul Militar. Vineri, Béla Tarr va fi prezent la proiecțiile Calul din Torino (2011), la Cinema ARTA, și Almanahul Toamnei (1984), la Universitatea Sapientia.

Biletele se pot cumpăra pe tiff.eventbook.ro.

Un eveniment de neratat pentru toți pasionații de cinema și admiratorii operei sale este masterclass-ul pe care îl va susține sâmbătă, 21 iunie, de la ora 10:30. Discuția va fi moderată de criticul de film Andrei Rus, iar accesul este liber. Toate masterclass-urile TIFF au loc la Radisson Blu Hotel.

La Cluj a sosit și regizorul de documentar Andrei Ujică, care va putea fi întâlnit vineri, de la ora 10:30, în cadrul unui masterclass. Publicul este invitat și la proiecția specială a celui mai recent film al său, TWST – Things We Said Today. Evenimentul are loc sâmbătă, la Cinema Victoria.

Andrei Ujică | Foto: Șerban Mestecăneanu - TIFF

O altă prezență foarte așteptată este actrița portugheză Maria de Medeiros, cunoscută publicului larg mai ales pentru rolul său emblematic din Pulp Fiction (r. Quentin Tarantino). La TIFF.24 va fi prezentat și cel mai nou film în care joacă, Vila din Portugalia (Una Quinta Portuguesa, r. Avelina Prat, 2025), într-o proiecție specială. Ea va susține un masterclass sâmbătă, la ora 12:00, cu intrare liberă.

Maria de Medeiros | Foto: TIFF

La festival, sunt așteptate și echipele celor mai noi producții autohtone, printre ele Kontinental ‘25 (r. Radu Jude), Pădurea de molizi (r. Tudor Giurgiu), Comatogen (r. Igor Cobileanski) și Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc). Alte nume importante din industria românească de film prezente la TIFF sunt producătoarea Ada Solomon, regizorul Bogdan Mureșanu, actrița Emilia Dobrin sau actorul Gabriel Spahiu. Cu o parte dintre ei, publicul se va întâlni la serile TIFF Talk și InspiraTIFF.

Sâmbătă seara are loc Gala de Închidere, la care va avea loc decernarea premiilor ediției. Festivalul se va închide spectaculos, duminică, cu show-ul Amadeus LIVE și proiecția filmului Sirât (r. Oliver Laxe), câștigătorul Premiului Juriului la cea mai recentă ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

