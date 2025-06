Ziua Maghiară la TIFF.24. Cele mai captivante seriale europene ale momentului, în cadrul secţiunii „Va Urma”.

Ca în fiecare an, Festivalul Internațional de Film Transilvania (13–22 iunie 2025) aduce în prim-plan cele mai recente și relevante producții cinematografice din Ungaria, reunite într-un showcase special.

Ziua Maghiară la Festivalul Internaţional de Film Transilvania. Cele mai captivante seriale europene ale momentului, în cadrul secţiunii „Va Urma”|în imagine: How Could I Live Without You (r. Dénes Orosz) – Foto: tiff.ro

Ediția din acest an propune șase filme de neratat în cadrul Zilei Maghiare, iar majoritatea proiecțiilor vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri cu membrii echipelor.

În plus, legendarul cineast maghiar Béla Tarr va fi prezent la TIFF.24, unde va primi un premiu pentru întreaga activitate, iar cele mai importante filme ale sale vor fi proiectate pe marele ecran.

Growing Down (r. Bálint Dániel Sós)|Foto: tiff.ro

Selecția Zilei Maghiare de la TIFF.24 reunește șase filme puternice, care explorează teme profunde și actuale. Growing Down (r. Bálint Dániel Sós), prezentat la Berlinale, urmărește dilema unui tată pus în fața alegerii între adevăr și protecția fiului său, după un accident; How Could I Live Without You (r. Dénes Orosz) este o incursiune nostalgică în trecut, o poveste de dragoste și prietenie redescoperită prin scrisori vechi, într-un cadru idilic de pe malul lacului Balaton. Beyond Rock Bottom (r. Ádám Miklós) documentează procesul de vindecare al unor tineri dependenți, prin metode terapeutice neconvenționale într-un centru condus de foști pacienți.

Lesson Learned (r. Bálint Szimler), premiat la Locarno, propune o privire lucidă asupra rigidității din sistemul educațional maghiar, prin ochii unui copil întors din străinătate și ai unei profesoare idealiste. În Vulture's Wake (r. Szabolcs Hajdu), moartea unui cunoscut reunește trei prieteni într-o zi tensionată, plină de rememorări, reproșuri și revelații dureroase. Finalmente, în A Hunt for Hedgehogs (r. Mihály Schwechtje), o tânără studentă la canto este pusă în fața unei decizii dificile, într-un moment de cumpănă care o forțează să-și confrunte fricile și vinovăția.

Ziua Maghiară la TIFF.24 este posibilă cu sprijinul National Film Institute Hungary și Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar Bucuresti, Filmtett și Mol.

Va Urma la TIFF.24: Povești 100% reale, relații intense și thriller-uri pasionante

Secțiunea Va Urma de la TIFF.24 aduce în prim-plan aduce în prim-plan unele dintre cele mai interesante și captivante seriale europene ale momentului. Programul include primele episoade sau sezoane complete din producții recente, oferind publicului oportunitatea de a vedea pe ecran mare seriale de autor care redefinesc granița dintre cinema și televiziune.

The New Years, un serial prezentat în premieră la Veneția, creat de Paula Fraba, Sara Cano și Rodrigo Sorogoyen, urmărește o poveste de dragoste și maturizare desfășurată de-a lungul a zece revelioane.

Other People's Money (r. Dustin Loose, Kaspar Munk, Jan Schomburg)|Foto: tiff.ro

Other People's Money reconstruiește, cu ritm de thriller financiar, scandalul Cum-Ex – una dintre cele mai mari fraude din Europa – și traseul celor care au orchestrat-o. În The Danish Girl, Benedikt Erlingsson propune un amestec savuros de comedie și acțiune, urmărind o fostă agentă secretă care transformă un bloc din Reykjavik într-un nou câmp de luptă.

My Dear Mother, un noir est-european tensionat, explorează impactul unei crime asupra unei tinere care își pierde reperele morale, în timp ce Social Studies, serial documentar semnat de Lauren Greenfield, oferă o privire intimă asupra vieților adolescenților din generația digitală, urmărindu-i pe parcursul unui an școlar. Toate cele cinci episoade ale acestuia vor putea fi vizionate într-o proiecție maraton specială.

Biletele la TIFF.24 au fost puse în vânzare online.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: