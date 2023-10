Închidem „Festivalul Toamnei” cu Târgul de Nunți Brukenthal (P)

Primul sfârșit de săptămână din luna noiembrie este pentru noi și ultimul punct înscris în programul pregătit în acest an pentru „Festivalul Toamnei”.

Victor Slav / Foto: Palatul Brukenthal Avrig

Am început seria de evenimente cu „Festivalul Cartofului”, am sărbătorit împreună OktoberFest, am invitat oaspeții să ne fie alături la zilele vinului românesc de calitate, am oferit posibilitatea participării la petreceri „de groază”, pentru a marca împreună Halloween-ul, iar acum e momentul să ne luăm la revedere de la toamnă cu ultimul punct inclus în programul pregătit pentru festivalul din acest an: Târgul de Nunți Brukenthal.

„Festivalul Toamnei” se încheie cu Târgul de Nunți Brukenthal / Foto: Palatul Brukenthal Avrig

Așadar, cuplurile ce plănuiesc organizarea celui mai important eveniment festiv al vieții, cei ce sunt în căutarea rochiei de mireasă perfecte, a costumului de mire, a verighetelor potrivite, a locației de eveniment sau a prestatorului de servicii foto – video – audio, dar și persoanele interesate de planificarea unui botez sau a unei aniversări mai deosebite, sunt așteptate în zilele de 4 și 5 noiembrie, la Palatul Brukenthal Avrig (cortul mare de evenimente), pentru a întâlnii specialiștii cei mai buni care vă pot ajuta să vă îndepliniți toate planurile.

Fie că intenționați să organizați o nuntă, o cununie, un botez sau alt eveniment special, sâmbătă și duminică aveți posibilitatea de a afla tot ceea ce vă interesează, de a vă întâlni cu furnizorii de servicii ce vă pot asigura un eveniment cu adevărat memorabil.

Vizitatorii ediția de toamnă din acest an a Târgului de Nunți Brukenthal pot avea parte și de experiențe inedite pregătite de organizatori (plimbarea cu trăsura trasă de cai pe aleile grădinilor complexului, lansarea cu balonul cu aer cald etc), dar și de alte surprize plăcute.

Invitatul special al Târgului de Nunți Brukenthal este manechinul și vedeta de televiziune Victor Slav, care transmite următorul mesaj:

„Dragi prieteni, vă propun să ne întâlnim în weekendul 4 – 5 noiembrie într-un loc special din Transilvania – Palatul Brukenthal Avrig – monument istoric din secolul 18, singurul palat cu grădini tematice în stil baroc din Romania! O să petrec un weekend la Avrig, unde are loc și Târgul de Nunti Brukenthal – eveniment care vă prezintă probabil cea mai frumoasă locație de evenimente din Transilvania și oferă o diversitate de servicii și produse de care aveți nevoie când vă uniți destinele și formați o familie! Mă bucur să vă întâlnesc la Avrig, unde o să avem ocazia să ne ridicăm cu balonul în aer pentru o vedere de ansamblu sau să ne plimbăm cu caleașca de epocă prin grădinile palatului, printre multe alte surprize care vă așteaptă la Palatul Brukenthal!”.

Cei ce doresc detalii suplimentare, ne pot telefona la numărul 0726234417 sau ne pot scrie la adresa de email office@palatulbrukenthalavrig.ro.

