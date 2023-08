Un cioban a pus pe jar salvamontiștii din Maramureș. A sunat beat la 112 și a spus că se simte rău, după s-a răzgândit

Un cioban a pus pe jar autoritățile din Maramureș. Bărbatul a sunat la 112 și a spus că se simte rău, iar salvamontiștii au plecat imediat către ei. După 3 ore acesta a spus că durerea era doar o „părere”.

Un cioban a pus pe jar autoritățile din Maramureș/ Foto: Salvamont Maramures - Facebook

Vineri, în jurul orei 23:50 un cioban la o stână situată undeva sub Creasta Cocoșului, județul Maramureș a sunat la 112 spunând că se simte rău și are dureri puternice în piept.

Salvamontiștii au ajuns la cioban pe un traseu cu acces dificil, i-au evaluat starea de sănătate și au constant că ciobanul mirosea puternic a alcool.

După mai bine de 2 ore și jumătate de la apelul de urgență a recunoscut ca durerea puternica din piept era „o părere” și nu are sens să fie coborât și dus la spital.

„Acțiune derulată azi noapte și finalizată în zorii zilei de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș.

Salvatorii montani au ajuns la cioban pe un traseu cu acces dificil, i-au evaluat starea de sănătate (ciobanul mirosea puternic a alcool), au negociat coborârea lui până la punctul la care echipajul medical avea acces pentru a fi investigat medical dar acesta a refuzat pe motiv că nu poate lăsa singure 250 oi și că de fapt după mai bine de 2 ore și jumătate de la apelul de urgență a recunoscut că durerea puternică din piept era de fapt o părere și nu are sens să fie coborât și dus la spital. Salvatorii montani s-au retras de la stână ajungând în baza Salvamont în jurul orei 5.00 dimineața”, a transmis Salvamont Maramureș.

