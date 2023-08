Schelete, descoperite într-o încăpere a unei biserici din Ardeal. „Anumite personaje au primit dreptul să fie îngropate în biserică”

În urma unor săpături, arheologii au descoperit schelete îngropate într-o încăpere a unei biserici din Ardeal.

Descoperiri arheologice la o biserică din Ardeal / Foto: bistriteanul.ro

La biserica greco-catolică „Sfântul Gheorghe” din Rodna au început recent cercetările arheologice, iar în sacristie (o încăpere a bisericii) s-au descoperit până acum două schelete, scrie bistriteanul.ro.

Scheletele aparțin probabil unor personaje din Rodna. Arheologul Cristian Roman a explicat pentru sursa citată ce săpături se fac în acel loc și ce au descoperit până acum.

„În faza aceasta de Proiect Tehnic, ne ocupăm doar de săpăturile arheologice. Vrem să adunăm un set de date care să fie util în cadrul execuției (...) Vom numerota fiecare scândură, le vom scoate pe toate și vom săpa dedesubt. Vrem să vedem care sunt etapele construcției și ce se pretează la restaurare (...) Am prins-o (sacristie - n.red.) acum în săpături. Am surprins și dărâmarea sacristiei, dar și momentul în care s-au făcut îngropări în sacristie. Anumite personaje din Rodna au primit dreptul să fie îngropate în biserică. Am descoperit până acum două morminte”, a spus arheologul.

