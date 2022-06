CFR Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Campioana României negociază mai multe mutări importante

CFR Cluj și-a stabilit în mare parte echipa pentru sezonul viitor, dar lotul mai poate suferi modificări dacă se concretizează anumite plecări.

Claudiu Petrila, alături de o parte din colegii de la CFR Cluj. FOTO: CFR Cluj Facebook

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că echipa din Gruia are mai multe oferte importante pentru Nana Boateng, Andrei Burcă, Gabriel Debeljuh și Claudiu Petrila. Cei patru jucători vor pleca din Gruia doar în schimbul unor sume importante de bani.

„Pot să spun că am cheltuit mai mult decât am încasat în această vară, chiar dacă am vândut jucători. În schimb, transferurile importante nu le-am validat. Nu ne-am dat acordul să plece în acest moment Petrila, Debeljuh, Burcă, Boateng, jucători care au oferte substanțiale. Considerăm că încă sumele care ne-au fost oferite nu sunt reale în raport cu valoarea jucătorilor. Orice se poate întâmpla, perioada de transferuri e lungă, până la 5 septembrie”, a spus Cristi Balaj, în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Până în acest moment situația la CFR Cluj se prezintă astfel în perioada de mercato de vară:

Veniri: Christopher Braun (fundaș dreapta, de la FC Botoșani), Karlo Brucic (fundaș stânga, de la FC Koper), Karlo Muhar (mijlocaș, de la Lech Poznan), Vito Hammershoy-Mistrati (mijlocaș, de la Randers), Denis Kolinger (fundaș central, de la Velje BK), Jefte Betancor (atacant, de la Farul Constanța).

Plecări: Otto Hindrich (Kisvarda), Runar Mar Sigurjonsson (liber), Rareş Ispas (liber), Daniel Paraschiv (liber), Billel Omrani (liber), Mateo Susic (liber), Kristian Dimitrov (revine la Hajduk Split), Cristi Neguţ (revine la Chindia Târgovişte), Rachid Bouhenna (FCSB), Florin Ștefan și Valentin Costache (transferați la Rapid).

