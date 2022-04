Steaua vine cu aproximativ 500 de fani la Cluj pentru meciul cu „U”. Cele două galerii s-au bătut în urmă cu 5 ani

Steaua va deplasa aproximativ 500 de spectatori la meciul cu Universitatea Cluj, programat joi, de la ora 19:30, pe Cluj Arena.

CSA Steaua, susținută frenetic la derby-ul cu Petrolul Ploiești

Cele două echipe vor juca în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii a 2-a, într-o partidă care se anunță extrem de tensionată în tribune. Conform Prosport, o parte dintre ultrașii bucureșteni vor face deplasarea la Cluj-Napoca cu avionul.

Rivalitatea dintre ultrașii lui „U” și cei care susțin CSA Steaua este una uriașă. De altfel, susținătorii celor două formații s-au bătut în Parcul Central din Cluj-Napoca, înaintea unui meci de baschet între cele două echipe în 2017.

La meciul dintre Universitatea Cluj și Steaua sunt așteptați peste 5.000 de fani în tribune. Erik Lincar, antrenorul formației clujene, își dorește însă peste 10.000 de suporteri pe Cluj Arena.

„Mi-am dorit tot timpul de când am venit la Cluj să am un stadion cu mai mult de 10.000 de spectatori. Am spus-o de multe ori și cred că acest lucru se va întâmpla joi și nu poate fi nimic mai frumos pentru un antrenor decât să-i vină suporterii pe care de fapt i-am apreciat că au bătut drumul până la Slobozia, că au fost alături de noi, care ne-au aplaudat și la final de joc, deși eram supărați pe evoluția noastră. Ce poate fi mai frumos decât să aduci pe Cluj Arena mai mult de 10.000 de spectatori...”, a declarat Erik Lincar.

Înaintea de startul etapei cu numărul 3 din play-off, Universitatea Cluj are 44 de puncte, fiind la trei puncte distanță de FC Hermannstadt, respectic șase de Petrolul. CSA Steaua ocupă locul patru cu 41 de puncte acumulate.

