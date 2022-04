Pereira, fostul jucător de la CFR, cuvinte de laudă pentru Cluj: „Un oraș dinamic, universitar, fantastic”

Michael Pereira, fostul jucător al celor de la CFR Cluj, a povestit într-un interviu recent acordat modul în care și-a schimbat părerea despre România în urma aventurii pe malul Someșului.

Michael Pereira în prima zi în România

Michael Pereira a fost unul dintre jucătorii cu cel mai bogat CV din ultimii ani la CFR Cluj. Jucătorul francez a jucat la echipe din Spania și Franța, dar nu și-a atins niciodată potențialul maxim în Gruia.

Pereira a stat două sezoane la Cluj-Napoca, perioadă în care a avut timp să descopere frumusețile orașului de pe malul Someșului.

„Sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată că voi pune piciorul în România. Mediul de viață era incredibil. Am venit în România cu multe prejudecăți pe care le poți avea în Franța și, chiar dacă țara are probleme, Clujul este al doilea oraș ca mărime din țară, șomaj foarte mic, oraș dinamic și universitar: fantastic. Este foarte frig acolo, dar copiilor mei le-a plăcut foarte mult! Am trecut de izolare în cele mai bune condiții posibile. Și clubul a fost în top și de aceea am semnat cu ei. E bine să câștigi jocuri, să câștigi trofee și să mergi acasă cu capul sus”, a declarat Michael Pereira, pentru So Foot.

Michael Pereira evoluează în prezent la Kokaelispor, o echipă din Turcia.

