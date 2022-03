U-BT Cluj-Napoca a câștigat ultimul test înaintea marelui meci cu Ludwigsburg

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins-o pe FC Argeş Piteşti cu scorul de 81-70 (22-20, 21-14, 18-13, 20-23), joi, în deplasare, într-un meci din etapa a 27-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

U-BT Cluj-Napoca a trecut de Pitești. FOTO: U-BT Cluj-Napoca Facebook

„U” venea după un eşec în deplasare cu CSO Voluntari, în timp ce argeşenii au pierdut ultimele două partide şi trei din ultimele patru.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News





MVP-ul ardelenilor a fost Dustin Vidal Morgan Hogue, cu 16 puncte şi 9 recuperări. Evoluţii apreciate au avut Patrick Neal Richard 12 p, 5 pase decisive, şi Brandon Robert Brown, 12 p.



De la gazde s-au evidenţiat Raynere Zynique Thornton, 21 p, 6 rec, şi Mihai Marius Măciucă, 16 p, 8 rec.

„A fost o victorie muncită, după un meci fizic. Știam că ei sunt o formație agresivă, demonstrând acest lucru în repriza a doua. În sfertul trei au izbutit opt recuperări ofensive și în sfertul patru s-au apărat agresiv. Nu ne-au permis să executăm sistemele noastre. Totuși, cred că am controlat jocul. Sunt fericit pentru răspunsul pe care l-am avut astăzi, după duelul de la Voluntari. Am revenit bine, am revenit cu o victorie și ne concentrăm acum pe turul cu Ludwigsburg. Fanii vor fi cu adevărat al șaselea jucător. Băieții, orașul Cluj-Napoca și clubul nostru merită o sală plină!”, a declarat Mihai Silvășan după meci.

CITEȘTE ȘI: