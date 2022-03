Ovidiu Hațegan, prima declarație după operația la inimă: „Am nevoie de liniște”

Ovidiu Hațegan trece prin momente delicate după ce a fost operat la inimă în urma unui infarct.

Ovidiu Hațegan/ Sursă Foto: FRF

Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru din România, a transmis primul mesaj după ce a fost operat la inimă. Centralul din Arad a declarat că are nevoie de o perioadă de refacere și multă liniște.

„Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulțumesc staff-ului medical care m-a îngrijit și tuturor celor care mi-au transmis mesaje și gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de liniște, așa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea", a declarat Ovidiu Hațegan, potrivit site-ului FRF.

Ovidiu Hațegan s-a simțit rău după un antrenament efectuat la Arad și a mers la spital pentru mai multe investigații. Medicii au descoperit că a suferit un infarct și au decis să îl transfere la Timișoara pentru a fi operat.

Luca Constantin, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, a oferit și el o primă reacție despre starea de sănătate a lui Ovidiu Hațegan.

„Domnul Hațegan a ajuns în cursul nopții de urgență, adus cu ambulanța de la Arad într-o stare gravă. Suntem singurul institut din vestul României care tratează infarctul miocardic acut prin mijloace intervenționale. A fost introdus de urgență în sală, am constatat că are o arteră înfundată și, în concluzie, i s-a pus un stent.

Starea lui este stabilă, continuăm să îi facem investigații suplimentare și în acest fel vom ști și ce se va întâmpla în continuare cu cariera dânsului. Este stabil, comunică, e conștient, e foarte bine. Îndrăznesc să spun că ar fi apt să se plimbe și să stea de vorbă cu noi aici. Cam asta.

Referitor la gravitate, sigur că un infarct miocardic acut are o mortalitate care poate să meargă până la 10%. Nu cred că se pune problema de complicații majore, iar în ceea ce privește cariera sportivă, nu ne putem pronunța în acest moment. Depinde de cum vor evolua lucrurile în continuare și de opțiunea lui", a declarat reprezentantul spitalului din Timișoara.

