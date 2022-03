CFR Cluj analizează trei atacanți din Elveția pentru sezonul viitor

CFR Cluj își dorește trei atacanți din campionatul Elveției, toți fiind analizați în această perioadă de conducerea echipei.

CFR Cluj îi urmărește pe atacanții Blaz Kramer, Assan Ceesay (ambii FC Zurich) și Leo Bonatini (Grasshoppers Zurich), conform Prosport.

Blaz Kramer nu este titular la FC Zurich și are în acest sezon 3 goluri în 16 meciuri disputate pentru FC Zurich. Kramer are 25 de ani și este internațional sloven în acest moment.

Assan Ceesay are 27 de ani și a evoluat în ultimii ani pentru mai multe echipe din Elveția. Atacantul din Gambia este în mare formă în acest sezon și are 16 de goluri în 26 de meciuri în campionat și Cupa Elveției. Ceesay este și el internațional și are peste 25 de meciuri pentru echipa națională.

Leo Bonatini este jucătorul cu cel mai interesant CV dintre cele trei ținte ale CFR-ului. Brazilianul este împrumutat la Zurich de la Wolverhampton. Englezii l-au cumpărat cu 4 milioane de euro de la Al Hilal, dar nu i-au oferit șanse la prima echipă. În 21 de meciuri are 5 goluri pentru Zurich.

