Neluțu Varga, înțepături pentru Șumudică: „Dacă era Petrescu din vară, alta era satisfacția”

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit într-un interviu despre parcursul echipei din Gruia în cupele europene.

CFR Cluj a încheiat cu fruntea sus campania europeană și a învins-o joi seară pe Jablonec, într-un meci decis de golurile lui Gabriel Debeljuh.

Patronul clubului a acordat un interviu rar după finalul parcursului european și l-a înțepat pe Marius Șumudică, antrenorul plecat cu scandal din Gruia.



„Trebuie să acceptăm faptul că nu ne-am calificat, chiar dacă este greu. Dar vreau să spun că nu mi-am pierdut încrederea în Dan. Ultimul meci a arătat că dacă el era din vară la echipă, astăzi am fi avut o altă satisfacție. Sunt convins.Programul clubului, proiectul pe care l-am făcut, inclusiv academia care se va face, toate sunt realizate exclusiv în urma înțelegerii pe care am avut-o cu Dan, când s-a întors la CFR. I-am promis că îi voi asigura toate condițiile pentru performanța pe care o dorește și el și pe care o doresc și eu”, a declarat Neluțu Varga.



Varga a recunoscut că marele vis al echipei rămâne grupele Champions League, un obiectiv extrem de complicat.



„Grupele Champions League. Este visul nostru, iar orașul și toată lumea din jurul echipei merită asta. Pentru că au fost și momente grele și am fost cu toții împreună. Acolo poți să simți satisfacția pentru efortul făcut”, a spus Varga, potrivit Prosport.



