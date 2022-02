U-BT Cluj, final dramatic cu CSO Voluntari în semifinala Cupei României. Ilfovenii au obținut o victorie „la limită”

Campioana la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a fost eliminată, marţi, în prima semifinală a Cupei României, de deţinătoarea trofeului, CSO Voluntari.

U-BT Cluj, final dramatic cu CSO Voluntari în semifinala Cupei României. Ilfovenii au obținut o victorie „la limită”

U-BT a fost învinsă la mare luptă marți, în semifinala Cupei României. Campioana României a pierdut jocul cu CSO Voluntari, scor 81-80.

Pentru U-BT Cluj este prima înfrângere a sezonului intern, în Liga Naţională având 18 victorii consecutive.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Vlad Moldoveanu a fost cel mai bun om al echipei CSO Voluntari cu 22 puncte, 11 recuperări, 3 pase decisive. Toddrick Gotcher a adăugat 13 puncte. De la clujeni s-au remarcat Giordan Watson 17 p, Patrick Richard 15 p, 6 rec, 3 pd, Elijah Jarrod Stewart 14 p.

„A fost un meci disputat. Ei au jucat mai bine decât noi și îi felicit pentru acest lucru. Suntem dezamăgiți, era unul dintre obiectivele noastre. Nu am strălucit nici din punct de vedere al aruncărilor, nici al intensității. Poți câștiga oricâte meciuri vrei la rând, iar apoi să îl pierzi pe cel mai important. Acesta este baschetul și pentru noi trebuie să fie o lecție. Suntem dezamăgiți că nu jucăm finala și că nu o putem câștiga.

Urmează o mică pauză în care ne vom recăpăta forțele. Ne așteaptă o nouă fază a sezonului și trebuie să fim pregătiți. Eu nu am intrat pe teren cu gândul că suntem învingători de la început. Știam că ei alcătuiesc o echipă bună și că vor face tot posibilul să ne învingă. Am încercat să le transmit asta băieților, dar se pare că nu am reușit suficient de bine pentru a câștiga. Nu e o tragedie, mergem mai departe”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.