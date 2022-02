CFR Cluj, criticată după ce s-a înțeles cu Yuri înaintea meciului cu Mediaș: „A fost bulversat. Mi-a zis că e terminat mental”

CFR Cluj a fost criticată de Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaș, deoarece echipa din Gruia s-a înțeles cu Yuri înaintea meciului direct din weekend.

CFR Cluj, criticată după ce s-a înțeles cu Yuri înaintea meciului cu Mediaș

CFR Cluj se va baza de luni pe Yuri Matias și Roger, doi jucători pentru care Dan Petrescu a insistat în această iarnă. Yuri a fost contactat de CFR Cluj în această săptămână, cu doar câteva zile înainte de meciul direct dintre CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Campioana României a plătit 150.000 de euro pentru fundașul lui Gaz Metan Mediaș, dar modul în care s-a făcut acest transfer l-a deranjat pe Ilie Poenaru.

„Yuri e un alt caz. E un lucru care mă deranjează foarte tare. Dacă cei de la CFR și Craiova și-au exprimat dorința de a-l transfera, nu e normal să transferi un jucător sau să încerci să o faci cu o zi înainte de meci. Practicile astea au devenit normale la noi, dar nu e normal. A fost contactat de CFR, au trimis pe mail, de vreo săptămână, o ofertă, noi nu am acceptat, eu nu am fost de acord cu suma, am spus la club că nu îl las.Azi ei au acceptat oferta pe care eu am cerut-o, dar nu e normal să se întâmple asta. Timp de două zile, a fost foarte bulversat, s-a pus o mare presiune pe el. A venit la mine azi, el se antrenează normal, participă și joacă, dar azi, când am făcut un antrenament, îmi spune: 'Mister, nu pot să joc. Mental, sunt terminat, e o presiune foarte mare în jurul meu'”, a declarat Ilie Poenaru.

CFR Cluj a câștigat cu 2-1 meciul cu Gaz Metan Mediaș disputat în weekend. Trupa antrenată de Dan Petrescu s-a impus în minutele de prelungiri datorită golurilor marcate de Petrila și Neguț.

Yuri și Roger se alătură lui Răzvan Sava, Kristian Dimitrov, Raoul Mal, Sergiu Buș, Daniel Birligea și Marko Dugandzic pe lista noilor veniți în această iarnă la CFR Cluj.

CITEȘTE ȘI: