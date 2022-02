Patronul lui CFR Cluj îi liniștește pe fani: „Becali își face iluzii cu Omrani. Nu pleacă nicăieri”

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, i-a liniștit pe fanii echipei și a dat de înțeles că Billel Omrani va semna un contract nou cu echipa.

Patronul lui CFR Cluj îi liniștește pe fani



Gigi Becali încearcă în această perioadă să îl convingă pe Billel Omrani să semneze cu FCSB, dar mutarea are șanse mici să se concretizeze. Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a vorbit despre interesul „roș-albaștrilor” pentru atacantul francez și a dat de înțeles că acesta va continua în Gruia și în stagiunea următoare.

„Nu mă pun la mintea lui Gigi Becali. El e cu gura, cu poveștile, noi ne vedem de treaba noastră. Își face iluzii degeaba. Nu poate să-l ia și nici să-l țină pe Omrani. Billel știe ce are aici, ce îi oferim, ce are asigurat la CFR. El își face iluzii cu Omrani. El să-și vadă de echipa lui. Nu am niciun stres că am putea pierde campionatul. Este exclus să se întâmple asta. O să vedem cine va râde la final. Avem planuri serioase, vom mai aduce jucători foarte buni, de Liga Campionilor.”, a declarat Neluțu Varga.

Becali, 400.000 de euro pentru Omrani

Gigi Becali a anunțat că-i oferă lui Omrani o primă de 400.000 de euro la semnarea contractului și un salariu de 40.000 de euro pe an. Francezul ar putea astfel să devină cel mai bine plătit jucător din Liga 1.

Omrani este crescut la Olympique Marseille și a ajuns în România în 2016. El a bifat 198 de meciuri în tricoul lui CFR Cluj și a marcat 47 de goluri.

CITEȘTE ȘI: