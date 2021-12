INTERVIU. Robert Parge, cel mai rapid român la 400 m: „Vreau să ajung în finală la Campionatul European în 2022”

Robert Parge este cel mai în formă atlet român în proba de 400 de metri și a fost la un pas să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021.

Robert Parge, alături de preparatorul fizic și antrenoarea de la CSM București

Robert este născut la Zalău, dar de câțiva ani se pregătește la Cluj-Napoca, a doua casă a lui. Monitorul de Cluj a stat de vorbă la final de an cu Robert, cel care a fost împiedicat doar de un accident de mașină să ajungă la Jocurile Olimpice în 2021. Acum, el are ca obiectiv calificarea în finala europeană de la Munchen în 2022.

El a început atletismul de mic, însă a fost obligat să facă o pauză de cinci ani din cauza unei probleme la ochi.

„Am început atletismul de la 11 ani și am făcut doi ani. Ulterior, am avut un accident la ochi și am făcut o pauză de cinci ani. Am revenit și încerc să mă pregătesc cât mai bine. În medie, avem o sesiune de antrenamente de 2 ore. Sunt și zile în care avem două antrenamente, totul depinde de perioada în care ne aflăm.”, a povestit tânărul de 24 de ani.

„Eu am venit în Cluj în 2017 să fac sport de performanță. Trei ani am fost legitimat la Universitatea Cluj și în ultimii doi ani am avut dublă legitimare. Am plecat de la Universitatea Cluj, deoarece nu eram apreciat de club. Am semnat cu CSM București pentru un viitor mai bun și pentru că antrenoarea mea activează acolo. Cluj Arena este ca și casa mea. Zilnic mă antrenez pe acest stadion. La Campionatul Național știam că sunt la mine acasă, cu suporteri, cu părinți cu toți care aveau încredere în mine. Știam că trebuie să iasă ceva frumos. ”, a spus Robert Parge.

Visul Jocurilor Olimpice a ținut o noapte

Robert Parge ne-a povestit și cum a ratat „la mustață” Jocurile Olimpice din această vară.

„La Paris sunt șanse mari să ajung. Erau șanse să ajung și la Tokyo în 2021. Puțină lume știe, că a doua zi după ce am făcut recordul național am avut un accident de mașină. Dacă mai puteam să alerg în două curse precum cele de la naționale, și aveam în obiectiv, cu siguranță ajungeam la Jocurile Olimpice. Nici nu am apucat să mă bucur, deoarece a fost ziua recordului și a doua zi am avut accidentul. Sistemul de calificare la JO este puțin diferit față de cel de la europene și se poate ajunge și în funcție de clasamentul mondial. În funcție de competiții și importanța lor primești un punctaj care te duce la Jocurile Olimpice. Baremul pentru Jocurile Olimpice este foarte tare, dar prin acest clasament mondial te poți califica”, a spus atletul legitimat în prezent la CSM București.

Robert ne-a explicat și care sunt diferențele între cursele în sală și pe stadion, dar și dieta pe care o ține chiar și în perioada sărbătorilor de Crăciun.

„Cursele indoor și outdoor sunt total diferite. În proba de 400 metri, sunt senzații diferite. În aer liber, sunt condiții și meteo care te pot împiedica. În sală se pornește pe culoar și după 150-170 de metri se intră pe culoarul 1. Toată lumea se bate în primii 170 de metri să intre primul în tura a 2-a. În aer liber, avem și o distanță mai mare între noi și nu este o bătaie așa de mare pentru locul pe culoar. Nu pot spune că prefer cursele indoor sau outdoor, dar sunt multe diferențe între ele”.

„Nu m-am atins de nimic din preparatele tradiționale de Crăciun. Anul trecut am fost plecat în cantonament și nici atunci nu m-am atins de mâncarea tradițională. Am o dietă specială, de fapt, este chiar un stil de viață. Am câteva trucuri pe care le fac înainte de marile competiții și mă ajută”

Europeanul de la Munchen, obiectivul în 2022

Robert Parge își dorește ca în 2022 să ajungă în finala Campionatului European de la Munchen, programat în perioada 15-21 august.

„Pentru 2022, obiectivul principal este calificarea la Campionatul European de la Munchen. Aș vrea să prind finala la 400 de metri. Federația Europeană a întărit foarte mult baremele și orice sportiv care ajunge acolo poate să câștige. Baremul este 45,70 și eu am alergat 45,59, dar nu este valabil. Federația Europeană a impus un interval foarte scurt și se iau în considerare doar timpii după 1 august, iar eu am alergat în iulie. În primăvară voi merge la câteva întreceri indoor, mai mult ca teste, iar în aprilie urmează competiții outdoor care contează cu adevărat și la care sper să ating baremul”, a declarat sportivul român.

Din păcate, Robert, dar și alți sportivi români nu au o sală unde să se antreneze cu adevărat în perioada de iarnă. Atletul care se pregătește la Cluj-Napoca este obligat să plece în Portugalia pentru a se antrena, deoarece în România nu există o sală pentru atletism.

„Toate țările sunt în fața noastră ca metode de pregătire, refacere și medicamentație. Sunt multe lucruri care pot fi îmbunătăție în țara noastră. Marea majoritate a sportivilor se pregătesc la fel ca noi, diferența o face refacerea, medicamentația. În sezonul indoor, noi nu avem o sală unde să ne pregătim. Ultimii trei ani am fost tot plecat în perioada de iarnă, deoarece nu avem condiții. Noi, la sprint, avem nevoie de 20 de grade Celsius în sală, nu putem alerga la 0 grade. După Anul Nou vom pleca 3 săptămâni în Portugalia.”, a mai adăugat Robert Parge.

