Otto Hindrich, 19 ani, a devenit un om de bază la CFR Cluj în acest sezon și s-a ales cu o poreclă haioasă din partea colegilor.

Otto Hindrich s-a ales cu o poreclă haioasă la CFR Cluj. Portarul de 19 ani a povestit cum și-a început cariera de jucător. VIDEO

Hindrich a început să fie din ce în ce mai apreciat la CFR Cluj și a prins 8 meciuri în poarta campioanei României în stagiunea 2021/2022. Otto a devastat si mitul prin care se spunea că Dan Petrescu alege doar jucători cu experiență în zona defensivă și a arătat că este un portar de mare viitor. Tânărul de doar 19 ani a primit gol într-un singur meci din cele 8 pe care le-a disputat în actuala stagiune.

Tânărul clujean s-a adaptat bine și în vestiarul plin de nume grele de la CFR Cluj și a primit deja două porcle, un lucru des întâlnit printre fotbaliști.

„Golofca m-a numit Otică, dar acum a apărut, nu de mult, porecla Iohannis. Colegii spun că vorbesc ca şi el. Sunt, aşa, calm, şi vorbesc lent", a dezvăluit Hindrich într-un interviu acordat pentru CFR Cluj TV.

Otto Hindrich, inspirat de Felgueiras

Otto Hindrich a rememorat primii pași făcuți în fotbal și momentul care l-a făcut să se apuce de fotbal.

„Am început fotbalul cu gândul să fiu în aceeaşi poartă în care au fost Nuno Claro şi Arlauskis şi Felgueiras. Este un vis devenit realitate. Am fost copil de mingi când era Mario în poartă. Am intrat de mână cu jucătorii la meciul cu Inter, din Europa League, şi am intrat de mână cu Felgueiras La primul meu antrenament nu am avut curaj să spun că vreau în poartă, dar începând cu al doilea antrenament a venit tatăl meu şi i-a spus lui domnul Mezei (n.r. Ioan mezei, antrenorul echipei) să mă bage în poartă”, a mai spus tânărul portar.

