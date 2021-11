U-BT Cluj – CSU Sibiu, derby-ul etapei la baschet masculin

U-BT Cluj-Napoca – CSU Sibiu este derby-ul etapei cu numărul 8 în Liga Națională de Baschet masculin, fiind un meci programat vineri, de la ora 17:15. Partida dintre cele două formații se joacă fără spectatori, dar poate fi urmărită pe Look Sport și Digi Sport 3.

„Derby-ul Transilvaniei” este mai dezechilibrat ca niciodată și nu ar fi deloc surprinzător să vedem o victorie la scor din partea echipei clujene.

Înaintea meciului de la BT-Arena, formația antrenată de Mihai Silvășan are 6 victorii și 0 înfrângeri, în timp ce Sibiul a început dezastruos campionatul și are o victorie și șase meciuri pierdute până la ora actuală.

U-BT Cluj-Napoca a investit enorm în ultimii ani și acest lucru se vede deja pe plan intern și extern. Formația de pe malul Someșului și-a dominat toate adversarele din campionat și face o figură frumoasă în Basketball Champions League.

CSU Sibiu, prestații jenante în 2021

CSU Sibiu are unul dintre cele mai slabe sezoane din istorie, iar în multe meciuri echipa a avut prestații jenante. Trupa de pe Cibin a pierdut la 19 puncte cu Athletic Constanța și la 7 puncte cu CSM Târgu Jiu. Sibienii au mai fost învinși în acest sezon de Steaua, SCM Craiova, CSM Oradea și Dinamo.

Surprinzător, CSU Sibiu a bifat singura victorie de până acum în meciul cu Voluntari, una dintre echipele importante din acest sezon.

Justas Tamulis este singurul jucător de la CSU Sibiu care s-a ridicat cu adevărat la nivelul așteptărilor. Lituanianul are o medie de 19,3 puncte marcate pe meci, cea mai bună perfomanță fiind reușită în disputa cu SCM Craiova. Tamulis a marcat 39 de puncte în partida respectivă, dar Sibiul a pierdut la cinci puncte, deși avea un avans de 15 puncte cu 6 minute rămase de joc.

Dan Fleșeriu, antrenorul celor de la CSU Sibiu, nu este deloc optimist și ar vrea întăriri la echipă. Tehnicianul echipei din Sibiu ar vrea cel puțin un apărător bun.

„Am înscris 80 de puncte, dar nu au fost suficiente pentru că primim foarte ușor puncte. Orice acțiune 1 vs 1 făcută de adversari s-a încheiat cu coș. Sunt extrem de dezamăgit. În condițiile în care nu ne putem apăra om la om, nu putem emite pretenții pentru a obține victorii. Am încercat să facem și apărare în zonă, dar rezultatul a fost același. Spațiile au fost prea mari și nu am avut replică. Până când nu vom aduce un apărător bun, lucrurile nu se vor îmbunătăți”, a declarat Fleșeriu după meciul pierdut cu Tg. Jiu.

Festival ofensiv la U-BT Cluj

Mihai Silvășan are la dispoziție un lot cu mulți jucători de calitate care pot să marcheze ușor în relație 1 la 1 cu adversarul. De altfel, U-BT Cluj-Napoca are cea mai bună medie de puncte marcate din campionat 90,7.

Formația în alb și negru este pe primul loc la procentajul aruncărilor de două puncte în Liga Națională de baschet masculin și pe locul al doilea la aruncările de trei puncte.

U-BT Cluj conduce la meciurile directe

Universitatea Cluj a câștigat 25 de meciuri din cele 39 jucate de-a lungul anilor împotriva celor de la CSU Sibiu. Formația de sub Feleac are 7 victorii în ultimele 10 meciuri directe cu adversara din Sibiu.

CITEȘTE ȘI: