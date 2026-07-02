România, în fața meciurilor decisive pentru calificarea la Mondialul din 2027. Mihai Silvășan: „Avem șansele noastre!”

Naționala masculină de baschet a României dispută în această săptămână ultimele două meciuri din prima fază a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2027.

Naționala masculină de baschet a României se pregătește pentru ultimele două meciuri din prima fază a preliminariilor Campionatului Mondial din 2027. | Facebook/ U-BT Cluj

Naționala masculină de baschet a României se pregătește pentru ultimele două meciuri din prima fază a preliminariilor Campionatului Mondial din 2027.

Selecționerul Mihai Silvășan spune că „tricolorii” sunt pregătiți să lupte pentru șansa calificării, iar U-BT Cluj este reprezentată atât în lot, cât și în staff-ul tehnic.

Două meciuri decisive pentru „tricolori”

România mai are de disputat două partide esențiale în cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial de baschet din 2027. După primele patru etape, „tricolorii” au obținut o singură victorie, însă păstrează șanse de a accede în faza următoare a preliminariilor.

Primul duel va avea loc joi, de la ora 19:00, la Oradea Arena, împotriva Greciei, liderul grupei. Trei zile mai târziu, echipa pregătită de Mihai Silvășan va evolua în deplasare, la Podgorica, unde va înfrunta reprezentativa Muntenegrului, într-un meci programat duminică, de la ora 21:30.

Primele trei clasate din grupă se vor califica în faza următoare a preliminariilor pentru turneul final.

U-BT Cluj, reprezentată în lot și în staff

Campioana României, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, are o contribuție importantă la acțiunea echipei naționale.

Daron Russell și Bobe Nicolescu se numără printre cei 14 jucători convocați pentru cele două partide, iar din staff-ul tehnic fac parte Adrian Resteman, Andrei Bălan și Csaba Mott.

Mihai Silvășan: „Ne vom concentra să fim cea mai bună versiune a noastră”

Înaintea dublei decisive, selecționerul Mihai Silvășan a transmis că echipa este pregătită și motivată să lupte pentru calificare.

„Urmează ultimele două meciuri din această primă parte a calificărilor pentru Cupa Mondială. Avem șansele noastre de calificare, iar atât timp cât aceste șanse există, ne vom lupta pentru ele. Evident, întâlnim Grecia și Muntenegru, două echipe puternice din Europa, însă ne vom concentra să fim cea mai bună versiune a noastră. Antrenamentele au decurs foarte bine, nu avem probleme cu accidentările, iar toți băieții sunt pregătiți și motivați să reprezinte România”, a declarat Mihai Silvășan.

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