CFR a primit răspuns după ce a anunțat că vrea să-l transfere pe Anderson Ceara!

CFR Cluj a pus ochii pe Anderson Ceara (27 de ani), jucător la Csikszereda, după ce transferul său la FCSB a căzut.

Anderson Ceara (stânga) este dorit de CFR Cluj / Foto: FK Csikszereda Facebook

CFR Cluj va efectua în Austria cantonamentul din această vară. Noul sezon al Superligii va debuta pe 17 iulie, iar vișiniii vor da piept cu Oțelul Galați în prima rundă.

Până acum, formația antrenată de Antonio Folha a transferat doar doi jucători: mijlocașul Yuval Sade și portarul Andre Moreira.

Au pus ochii pe Anderson Ceara!

Un jucător intrat în vizorul CFR-ului este Anderson Ceara (27 de ani), extrema celor de la Csikszereda. Prin vocea patronului Neluțu Varga, ardelenii și-au manifestat interesul pentru extrema braziliană.

În vârstă de 27 de ani, Anderson Ceara a impresionat în primul său sezon în Superligă, în care a marcat 6 goluri și a livrat 7 pase decisive în 38 de meciuri. Brazilianul a fost în discuții avansate cu FCSB în această vară, însă transferul a căzut în ultimul moment după ce oficialii roș-albaștriilor au susținut că fotbalistul ar avea probleme medicale la ambii genunchi.

„De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală. Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic.

O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori. Discuția este undeva la 500-600.000 de euro”, a spus Ioan Varga, pentru digisport.ro.

Csikszereda a răspuns!

Oficialii de la Csikszereda sunt dispuși să renunțe la jucător, însă nu pentru orice sumă. Președintele echipei, Zoltan Szondy, a recunoscut că poartă tratative cu ardelenii pentru vânzarea jucătorului.

„Am fost contactați de CFR. Le-am trimis ceea ce am cere pentru transfer, iar acum așteptăm răspunsul. Mă repet. Nu suntem disperați să vindem cu orice preț. Am avut acum două amicale și Anderson 'accidentatul' a dat randament chiar bun”, a declarat Zoltan Szondy pentru sursa citată.

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