Un atacant cu un singur gol în Superligă și un jucător care a retrogradat în Liga a 3-a au ajuns în probe la CFR Cluj!

CFR Cluj va efectua în Slovenia cantonamentul din această vară. Noul sezon al Superligii va debuta în weekend-ul 18-19 iulie.

CFR Cluj va pregăti în Austria noul sezon / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Până acum, formația antrenată de Antonio Folha a transferat doar doi jucători: mijlocașul Yuval Sade și portarul Andre Moreira.

Alți doi jucători se află în probe. Este vorba despre mijlocașul Amin Ziblim (20 de ani) și atacantul Luca Andronache (22 de ani).

Primul a evoluat în sezonul recent încheiat pentru Muscelul Câmpulung, echipă care a retrogradat în al treilea eșalon din România. Mijlocașul ghanez a bifat 20 de meciuri și a marcat un gol. De-a lungul carierei sale, Ziblim a mai evoluat pentru Zilina Africa și MSK Zilina B.

Al doilea jucător care se află în probe și este prezent în cantonamentul CFR-ului este Luca Andronache, ultima oară la SGV Freiberg, liga a patra din Germania. Fost campion al României cu Farul în sezonul 2022/2023, el este fiul fostului antrenor secund de la FCSB, Vergil Andronache.

Atacantul este fără echipă din luna ianuarie a acestui an după ce a bifat o singură apariție în tricoul nemților. La nivelul primei ligi a României, el a disputat 37 de partide și a marcat un gol.

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