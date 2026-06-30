S-a aflat programul primei etape din Superligă! Când, unde și de la ce oră vor juca „U” Cluj și CFR

Echipele din Superligă se află departe de România în aceste momente şi pregătesc în străinătate noua ediție a întrecerii interne.

„U” Cluj și CFR și-au aflat programul din prima etapă a Superligii / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Prima etapă din noua ediție a Superligii va debuta la mijlocul lunii viitoare.

În prima etapă, „U” Cluj va primi vizita celor de la Farul Constanța, echipa pregătită acum de Ioan Ovidiu Sabău. Meciul este programat duminică, 19 iulie, de la ora 17:00 pe Cluj Arena.

Alb-negrii se pregătesc în Austria înaintea startului noului sezon, acolo unde au disputat deja două meciuri amicale: au pierdut contra reprezentativei U-19 a Croației (1-2) și au încheiat la egalitate cu Ujpest (0-0).

CFR va juca la Galați!

Rivala din oraș, CFR Cluj, va intra în scenă o zi mai devreme. Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30, vișiniii se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.

Echipa antrenată de portughezul Antonio Folha a mers în Slovenia pentru stagiul de pregătire din această vară. Primul test de verificare pentru CFR va avea loc joi, 2 iulie, contra Neftçi PFK.

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