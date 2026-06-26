Sport
CFR și „U” Cluj și-au aflat programul în Superligă! Când se va juca Derby-ul Clujului?
Vineri după-amiază a avut loc tragerea la sorți a țintarului Superligii pentru ediția 2026/2027.CFR și „U” Cluj și-au aflat programul în Superligă / Foto: monitorulcj.ro
Noua ediție a Superligii va debuta în weekendul 18-19 iulie 2026. Pauza competițională va dura mai puțin de o lună, între 20 decembrie și 16 ianuarie, iar sezonul regulat se va încheia la finalul lunii martie, în 20-21 martie 2027. Ultima etapă a play-off-ului va avea loc în weekendul 29-30 mai 2027.
Derby-ul orașului Cluj, între CFR și Universitatea, va avea loc prima dată în Gruia, în weekendul 8-9 august, în cadrul etapei cu numărul #4.
Programul complet al celor două echipe:
ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026
Universitatea Cluj - Farul Constanţa
Oţelul Galaţi - CFR Cluj
ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026
Sepsi OSK - Universitatea Cluj
CFR Cluj - FC Voluntari
ETAPA 3 / 1-2 august 2026
Universitatea Cluj - FC Botoşani
Rapid - CFR Cluj
ETAPA 4 / 8-9 august 2026
CFR Cluj - Universitatea Cluj
ETAPA 5 / 15-16 august 2026
Corvinul Hunedoara - CFR Cluj
Universitatea Cluj - UTA Arad
ETAPA 6 / 22-23 august 2026
CFR Cluj – FCSB
Dinamo - Universitatea Cluj
ETAPA 7 / 29-30 august 2026
Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti
FK Csikszereda - CFR Cluj
ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026
Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
CFR Cluj - Farul Constanţa
ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026
Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi
Sepsi OSK - CFR Cluj
ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026
FC Voluntari - Universitatea Cluj
CFR Cluj - FC Botoşani
ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026
Universitatea Cluj - Rapid
FC Argeş - CFR Cluj
ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026
UTA Arad - CFR Cluj
Universitatea Cluj - FC Argeş
ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026
CFR Cluj - Dinamo
Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026
Universitatea Cluj - FCSB
Petrolul Ploieşti - CFR Cluj
ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026
FK Csikszereda - Universitatea Cluj
CFR Cluj - Universitatea Craiova
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