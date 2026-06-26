CFR și „U” Cluj și-au aflat programul în Superligă! Când se va juca Derby-ul Clujului?

Vineri după-amiază a avut loc tragerea la sorți a țintarului Superligii pentru ediția 2026/2027.

CFR și „U” Cluj și-au aflat programul în Superligă / Foto: monitorulcj.ro

Noua ediție a Superligii va debuta în weekendul 18-19 iulie 2026. Pauza competițională va dura mai puțin de o lună, între 20 decembrie și 16 ianuarie, iar sezonul regulat se va încheia la finalul lunii martie, în 20-21 martie 2027. Ultima etapă a play-off-ului va avea loc în weekendul 29-30 mai 2027.

Derby-ul orașului Cluj, între CFR și Universitatea, va avea loc prima dată în Gruia, în weekendul 8-9 august, în cadrul etapei cu numărul #4.

Programul complet al celor două echipe:

ETAPA 1 / 18-19 iulie 2026

Universitatea Cluj - Farul Constanţa

Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ETAPA 2 / 25-26 iulie 2026

Sepsi OSK - Universitatea Cluj

CFR Cluj - FC Voluntari

ETAPA 3 / 1-2 august 2026

Universitatea Cluj - FC Botoşani

Rapid - CFR Cluj

ETAPA 4 / 8-9 august 2026

CFR Cluj - Universitatea Cluj

ETAPA 5 / 15-16 august 2026

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj

Universitatea Cluj - UTA Arad

ETAPA 6 / 22-23 august 2026

CFR Cluj – FCSB

Dinamo - Universitatea Cluj

ETAPA 7 / 29-30 august 2026

Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti

FK Csikszereda - CFR Cluj

ETAPA 8 / 5-6 septembrie 2026

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj

CFR Cluj - Farul Constanţa

ETAPA 9 / 12-13 septembrie 2026

Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi

Sepsi OSK - CFR Cluj

ETAPA 10 / 19-20 septembrie 2026

FC Voluntari - Universitatea Cluj

CFR Cluj - FC Botoşani

ETAPA 11 / 10-11 octombrie 2026

Universitatea Cluj - Rapid

FC Argeş - CFR Cluj

ETAPA 12 / 17-18 octombrie 2026

UTA Arad - CFR Cluj

Universitatea Cluj - FC Argeş

ETAPA 13 / 24-25 octombrie 2026

CFR Cluj - Dinamo

Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj

ETAPA 14 / 31-1 noiembrie 2026

Universitatea Cluj - FCSB

Petrolul Ploieşti - CFR Cluj

ETAPA 15 / 7-8 noiembrie 2026

FK Csikszereda - Universitatea Cluj

CFR Cluj - Universitatea Craiova

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