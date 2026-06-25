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Sport

CFR Cluj a transferat un portar trecut pe la Atletico Madrid și Aston Villa!

CFR Cluj a reușit al doilea transfer din această vară. Ardelenii au bătut palma cu portarul André Moreira.

CFR Cluj a transferat un nou portar / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook CFR Cluj a transferat un nou portar / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

CFR Cluj a făcut al doilea transfer din această perioadă de mercato! 


 

După ce l-au pierdut pe Mihai Popa, ardelenii au rămas descoperiți între buturi, avându-i la dispoziție doar pe Octavian Vâlceanu și Rareș Gal.


În aceste condiții, ardelenii au fost nevoiți să transfere un portar iar joi dimineața au ajuns la un acord cu un nou goalkeeper. Este vorba despre portughezul André Moreira (30 de ani), ultima oară la Volos, prima ligă din Grecia, anunță Fanatik.

Moreira ajunge la Cluj în această vară, având un CV impresionant din care mai fac parte echipe precum Atletico Madrid și Aston Villa.


Crescut de GD Ribeirão, el a mai evoluat pentru Moreirense, União Madeira, Belenenses, Braga, Feirense, Grasshoppers și Al-Raed până să ajungă la CFR.

500.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt


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