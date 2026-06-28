David Popovici, câștigător cu un timp record la proba de 100 metri liber de la Trofeul Settecolli de la Roma

Înotătorul român David Popovici a câștigat, cu un timp record, proba de 100 metri liber la Trofeul Settecolli de la Roma.

David Popovici, câștigător în proba de 100 metri liber la Trofeul internațional Settecolli de la Roma | Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Înotătorul român David Popovici, campion european, mondial și olimpic, a câștigat proba de 100 m liber, sâmbătă seara, la Trofeul internațional Settecolli de la Roma, cu timpul de 47 sec 26/100, record al competiție, a anunțat Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM).

Popovici, care vineri s-a clasate pe locul al doilea la 50 m liber, a fost urmat de brazilianul Guilherme Santos Caribe, 47 sec 88/100, și de maghiarul Kristof Milak, 47 sec 89/100.

Denis Popescu s-a clasat pe poziția a treia în Finala B la 100 m spate (55.25), iar Robert Badea a ocupat locul patru în Finala B la 400 m mixt (4.20.26).

România este reprezentantă de patru sportivi la această competiție, David Popovici (care va concura duminică și la 200 metri liber), Denis Popescu, Robert Badea și Eric Andrieș.

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