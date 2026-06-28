„U” Cluj, remiză în al doilea amical al verii împotriva maghiarilor de la Újpest

Universitatea Cluj a obținut o remiză în cel de-al doilea amical al verii, meci disputat împotriva maghiarilor de la Újpest.

Universitatea Cluj a remizat împotriva celor de la Ujpest, 27 iunie 2026 | Foto: fcucluj.ro

Universitate Cluj a termiat la egalitate meciul amical disputat sâmbătă, 27 iunie 2026, împotriva maghiarilor de la Újpest, în cantonamentul de la Bad Radkersburg (Austria).

Remiză albă pentru „U” Cluj în amicalul cu Újpest.

„U” Cluj a fost mai periculoasă în ambele reprize, însă nu a reușit să înscrie, iar meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0,

Pentru această partidă, antrenorul Cristiano Bergodi a ales următorul prim 11, care a adus un nou debut în tricoul „studenților”, cel al portatului Neofytos Michael, venit în această vară de la Pafos:

Michael – Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu – Pinho, Bic – Macalou, Nistor, Ștefănescu – Trică.

„Pe studenți îi mai așteaptă două partide amicale în chiar ultimele două zile ale stagiului de pregătire din Austria”, au anunțat reprezentanții Universității Cluj.

Mai întâi, în 2 iulie, „U” o va întâlni pe FK Vojvodina, urmând să încheie șirul amicalelor în fața celor de la Nyiregyhaza Spartacus (3 iulie).

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