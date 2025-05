Mirel Rădoi, totul sau nimic la meciul cu CFR Cluj: „Pleacă cu prima șansă”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat că partida cu CFR Cluj, din etapa a 8-a a play-off-ului Superligii de fotbal, este mai importantă pentru formația sa decât cele anterioare având în vedere că are ca obiectiv participarea în cupele europene.

„Ne așteaptă o partidă foarte importantă din punct de vedere al punctelor, pentru ambele echipe, dar mai mult pentru noi, pentru că noi nu mai avem avantajul Cupei României. Suntem practic într-o ipostază în care pentru locurile 2 și 3 ne aflăm trei echipe, cu șanse mici, dar reale, și Rapid. Deci, pentru noi, această partidă este mai importantă decât cele care s-au jucat până acum, pentru că noi în acest moment matematic nu mai putem fi campioni și trebuie să ne axăm pe câștigarea acestei partide pentru ocuparea locului 2 sau 3, care până la urmă poate fi un obiectiv realistic, calificarea în cupele europene. Nu este un meci decisiv, pentru că nu este ultima etapă, nu este nici pentru noi, nici pentru CFR Cluj. Mai sunt încă două partide. Dar în această partidă, dacă cineva trebuie să își asume riscuri, acea echipă este Universitatea Craiova. Ei vor încerca probabil chiar și cu un egal să păstreze distanța de puncte, dar noi trebuie să fim conștienți că ne așteaptă o partidă foarte grea pe care o putem tranșa prin felul în care începem. Pentru că ei, chiar dacă vrem sau nu vrem, vor pleca și cu gândul la meciul de miercuri din finala Cupei României”, a declarat Rădoi.

Tehnicianul consideră că CFR Cluj pleacă la prima vedere cu prima șansă, dar a precizat totodată că nicio echipă nu poate avea un avantaj dacă joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”

„Dacă ne uităm la clasament, CFR Cluj pleacă cu prima șansă, dar îmi este imposibil să cred că, indiferent de numele echipei care vine să joace pe Oblemenco, poate începe cu prima șansă aici. Îmi e greu să cred că orice echipă care va veni aici va avea un meci ușor. Nu ne gândim că am putea stabili campioana în această etapă, pentru că noi nu mai putem ajunge campioni și atunci contează mai puțin cine câștigă campionatul. Important este să ocupăm locul 2 sau 3, trebuie să ne calificăm într-o cupă europeană. E clar că această echipă a CFR-ului, pe lângă valoarea individuală a jucătorilor, are o organizare defensivă foarte bună. Am văzut acest lucru în Cupa României, am simțiți-o pe propria piele și în campionat. Este genul de echipă care în meciurile importante exploatează foarte ușor spațiile și greșelile adversarului. Sunt multe lucruri de la ei pe care le avem și noi de învățat ca echipă. Ultimele zile au fost foarte dureroase, dar în continuare sper ca suporterii, chiar dacă sunt foarte dezamăgiți, să fie alături de noi și cu ajutorul lor putem trece mai ușor peste ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus antrenorul Universității.

În ceea ce privește strategia de transferuri, Mirel Rădoi a spus că va fi decisă după ultima etapă a acestui sezon al Superligii.

„Strategia trebuie să o gândească clubul, nu eu. Apoi, în funcție de strategia clubului, ne gândim la strategia de transferuri, după ultima etapă. Dacă vor fi oferte, vor veni la club și vom vedea în ce condiții suntem de acord să vindem jucători sau să lăsăm jucătorii împrumut la alte echipe. În momentul de față nu știu de nicio ofertă”, a mai spus tehnicianul.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formația CFR Cluj, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblmemenco”, într-un meci din cadrul etapei a 8-a a play-off-ului Superligii.

