Ovidiu Sabău, încrezător înainte de meciul cu FCSB: „Întâlnim un adversar care are valoare”

Universitatea Cluj deschide etapa a treia din play-off-ul Superligii cu o deplasare la București, unde „studenții” se vor duela cu FCSB.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: Paul Gheorgheci - Facebook

Înaintea meciului de pe Arena Națională, antrenorul lui „U”, I Ovidiu Sabău, a făcut în cadrul unei conferințe de presă un portret al adversarului de sâmbătă și a stabilit ce își dorește de la elevii săi în ultimele partide ale sezonului.

„Sper să-i aduc pe jucători într-o formă bună pentru acest joc, pentru că întâlnim un adversar care are valoare, are experiență la acest nivel și trebuie să arăți bine fizic. Individual, clar că sunt jucători importanți pentru campionatul vostru și trebuie să te prezinți bine la joc, fizic și mental. Din punct de vedere al abordării jocului, e foarte important să fiu inspirat și ca sistem de joc. Sper să am inspirația potrivită, să găsesc soluții. Ei au un lot numeri valoros, au calitate. Vom fi atenți, vom pregăti bine jocul. Ne vom lupta cu ei, va fi un meci în care se va juca fotbal, pentru că ambele echipe joacă fotbal. Nu cred că suntem în măsură să mergem să ne punem pe două linii, să ne apărăm", a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Probleme de lot înainte de meciul cu FCSB

Antrenorul „studenților” a oferit detalii despre starea lotului înaintea partidei de sâmbătă.

„Acum nu cred că e momentul să mă plâng sau să spun ce probleme sunt. Vreau să le dau încredere și celorlalți. Ne bazăm pe ei, sunt jucători plătiți foarte bine la acest club, nu sunt intrazieri. Sunt respectați, avem nevoie de ei, să vină cu dorința de a demonstra că am greșit sau cu dorința de a juca pentru ei, să arate că au valoare și că-și merită banii. Niciunul dintre Bic, Cristea și Jasper nu s-a refăcut", a adăugat antrenorul „Șepcilor roșii”.

Meciul dintre „U” Cluj și FCSB va avea loc sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 21:15.

