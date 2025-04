Antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău, despre Derby-ul Clujului: „O victorie importantă pentru fanii noștri și pentru club”

„U” Cluj s-a impus, luni, seară, pe Cluj Arena, în partida cu CFR Cluj (1-0). „Am câștigat cu inima”, spune antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău („U” Cluj): „Fotbalul te răsplătește: am câștigat cu inima”| Foto: monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Vladislav Blănuță (43), care a reluat în plasă mingea respinsă de Otto Hindrich la șutul lui Issouf Macalou.

„Fotbalul te răsplătește”

La încheierea partidei, antrenorul „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a apreciat jocul „studenților” și a mulțumit fanilor pentru susținere.

De altfel, Sabău a a avut cuvinte de apreciere pentru CFR Cluj, care au reușit un joc ofensiv și au reușit să creeze tensiune pe teren, însă „studenții” au știut să-și apere poziția.

„Foarte important e că am reușit să ne facem fanii fericiți. E o victorie importantă, dificilă, am fost foarte organizați. Se creează teamă, a fost un meci important. Vreau să le mulțumesc fanilor pentru sprijin. CFR este o echipă bună, antrenată bine de Dan Petrescu, dar astăzi am câștigat cu inima. Fotbalul te răsplătește. Și noi am avut câteva situații care se puteau transforma în ocazii mari”, a explicat Neluțu Sabău în conferința de presă de la încheierea partidei, potrivit FC Universitatea Cluj.

Sabău a amintit de cei 4-5 jucători importanți ai echipei care nu au putut juca la Derby-ul Clujului, dar și-a exprimat încrederea că aceștia își vor reveni cât de curând.

În continuare, Sabău a arătat că „U” Cluj trebuie să câștige puncte și să fie pe podium.

Acum, „studenții” se pregătesc pentru partida cu FCSB.

„Este un adversar bun FCSB. Trebuie să recuperez. Jasper, Bic și Cristea nu sunt, încerc să mă descurc cu ce am. Vreau ca băieții să se bucure de această victorie pentru că merită. La fel și fanii noștri”, a adăugat antrenorul FC Universitatea Cluj.

„U” Cluj va disputa în deplasare, sâmbătă, 5 aprilie, partida cu FCSB.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: