Profeția-șoc a lui Șumudică: Am un feeling că FCSB va rata titlul de campioană

Play-off-ul SuperLigii a intrat în linie dreaptă, iar lupta pentru titlu devine tot mai intensă. Marius Șumudică a numit două echipe care se bat în prezent pentru titlu.

CFR Cluj, echipa numită de Marius Șumudică cu șansa de a câștiga titlul în SuperLigă| Foto: FC Rapid 1923 - Facebook

Antrenorul formației Rapid, Marius Șumudică, a afirmat duminică, la finalul derby-ului cu FCSB, că nu o vede pe FCSB câștigătoarea titlului de campioană în acest an, favoritele sale fiind CFR Cluj și Universitatea Craiova.

„Meciurile de play-off au o încărcătură aparte. Vă dați seama, întâlneam echipa care are cele mai mari șanse la câștigarea campionatului. Eu cred că nu are cele mai mari șanse la câștigarea campionatului și astăzi au pierdut puncte importante în economia campionatului. Și eu sunt ferm convins că FCSB-ul nu va fi campioană anul acesta. Dar am un feeling așa, cu tot respectul pentru acest club, FCSB, că anul ăsta nu se vor putea folosi de coeficientul pe care îl au, în Champions League. Acesta e feeling-ul meu. Cred că sunt două favorite în opinia mea, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Sunt cele două favorite care au șanse mari să câștige titlul anul ăsta. Eu una din cele două văd că pot câștiga titlul ăsta. Asta este părerea mea și ceea ce văd. Și mă uit la lotul care-l au, la tot”, a declarat antrenorul rapidist, citat de Agerpres.ro

Cum arată clasamentul după prima etapă din play-off:

1. CFR Cluj - 30p

2. Universitatea Craiova - 29p

3. FCSB - 29p

4. Dinamo - 26p

5. Universitatea Cluj - 26p

6. Rapid - 24p

