CFR Cluj urcă pe primul loc în Superliga după meciul cu Dinamo. Victoria, dedicată lui Dan Petrescu.

Clujenii s-au impus în fața celor de la Dinamo (3-1), după un debut spectaculos în play-off. „Mister, victoria de astăzi e pentru tine!”, este mesajul transmis de „feroviari” pentru antrenorul Dan Petrescu.

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

După acest succes, CFR Cluj a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii, cu 30 de puncte.

Louis Munteanu (14), Alin Fică (44) și Mohammed Kamara (80 – penalty) au marcat golurile clujenilor. Pentru Dinamo a marcat Stipe Perica (68).

Dan Petrescu nu a asistat la partida din Gruia.

„Sunt foarte mulțumit pentru că am arătat maturitate în joc, mă bucur că echipa a reacționat bine și că am câștigat.

Ne-am pregătit, am fost motivați și îi dedicăm această victorie lui Mister, care trece printr-un moment foarte greu, și tuturor fanilor CFR-ului”, a declarat Alin Fică la finalul meciului.

„Mister, victoria de astăzi e pentru tine!”, este mesajul transmis de cei de la CFR Cluj pentru antrenorul echipei, Dan Petrescu.

CFR a ajuns la 12 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, șapte victorii și cinci egaluri.

