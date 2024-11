Dan Petrescu, după remiza cu Dinamo: „Voiam mai mult de la echipă. Au fost multe accidentări”.

CFR Cluj a jucat în deplasare contra Dinamo. Meciul dintre cele două echipe s-a terminat cu egal, 1-1.

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Official – captură Youtube

CFR Cluj a jucat în deplasare vineri seara, 8 noiembrie, contra Dinamo. Meciul dintre cele două echipe s-a terminat cu egal, 1-1.

Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit în cadrul conferinţei de presă despre rezultatul cu Dinamo. El a spus că se aştepta la mai mult de la echipă.

„Dinamo e surpriza plăcută a campionatului. Nimeni nu ar fi crezut că la finalul turului va fi pe locul al doilea. S-a văzut de ce. Echipa are antrenor şi jucători foarte buni. Este o echipă foarte bună. Nu am fost 100%. Au fost mult prea multe probleme. În dimineaţa meciului nu ştiam cine va juca. Am fost mai puţin buni, pe final am avut puţin noroc. E un punct câştigat, dar ne doream mai mult. Mă aşteptam la mai mult de la echipă, mai ales în prima repriză. În a doua repriză a fost puţin mai bine. La pauză am avut mai multe accidentări”, a declarat Dan Petrescu.

„Cel mai important, meciul cu Oţelul”

CFR Cluj va juca luni, 11 noiembrie, contra Oţelul Galaţi. Dan Petrescu a precizat că următorul obiectiv important al echipei este meciul cu Oţelul.

„Se întâmplă ceva în acest an, parcă nu am niciodată lotul la dispoziţie aşa cum îmi doresc eu. Cel mai important lucru e meciul cu Oţelul, pentru că şi ei sunt într-o criză de rezultate şi va fi un meci foarte important pentru ei”, a precizat Dan Petrescu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: