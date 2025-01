Dan Petrescu, șocat că fanii îi cer demisia: „Am împrumutat clubul în momentul când intra în faliment”

Fanii CFR-ului îi vor cere demisia lui Dan Petrescu la meciul de luni seară contra Farul Constanța. „Bursucul” s-a declarat șocat de această „susținere”.

Dan Petrescu, șocat că fanii îi cer demisia | Foto: CFR 1907 Official

CFR Cluj joacă, luni, 27 ianuarie, contra echipei Farul Constanța, în etapa cu numărul 23 al SuperLigii.



Antrenorul Dan Petrescu este șocat de când a aflat că fanii lui CFR Cluj vor să-i ceară demisia și le amintește că a salvat echipa de la faliment cu banii proprii.

„Poate îmi explică și mie cineva. Nu înțeleg, chiar sunt șocat! Eu îi înțeleg pe unii fani. De când a venit Neluțu la echipă, de 7 ani, s-au luat 5 campionate, o dată pe locul 2 și o dată pe locul 3. Cel care vă vorbește acum cred că a luat parte aproape la toate aceste evenimente.

Am fost de 3 ori în primăvara europeană, rezultatele au fost excelente. Antrenorul din fața dumneavoastră a împrumutat clubul în momentul când, posibil, intra în faliment. Antrenorul din fața dumneavoastră a adus sponsori la club, stă de dimineață până seara la echipă. Ăsta e Dan Petrescu! Fanii vor mai mult, și eu vreau mai mult! Și ei, și noi și jucătorii. Dacă am fi pe ultimul loc sau dacă echipa nu ar juca (…) Aș vrea să le aduc aminte fanilor că cele mai multe goluri marcate le are CFR. Oricum o dai, nu e bine! Când nu eram aici, toată lumea mă voia. Când sunt aici nu mă vrea nimeni. Nu mai înțeleg nimic, e șocant.

Asta nu mă afectează pe mine, afectează jucătorii! Ei vor să fie susținuți, din minutul 1 până în minutul 90. Dacă nu am jucat și nu am făcut, la final peste tot se fluieră, se cere demisia, dar până atunci trebuie încurajați”, a declarat Dan Petrescu în cadrul conferinței de presă.

